Union Berlin stärkt sich im Winter mit Ann-Katrin Berger und zielt auf Lea Schüller. Die Angreiferin sucht bei United nach Einsatzzeit.

Fußball- Union Berlin hat mit der Verpflichtung der 36-jährigen Tor-Titanin Ann-Katrin Berger einen bedeutenden Schlag in der Wintertransferperiode gesetzt. Doch die ambitionierten Köpenickerinnen beabsichtigen, diese Maßnahme mit weiteren prominenten Zugängen zu ergänzen, um ihre sportliche Ausrichtung nachhaltig zu stärken. Aktuell ranken sich die Gerüchte am heißesten um die mögliche Verpflichtung der Nationalspielerin Lea Schüller.

Konkrete Transfergespräche mit Lea Schüller

Union Berlin führt nach aktuellen Informationen direkte Gespräche über einen Wechsel der 29-jährigen Angreiferin Lea Schüller. Ein Transfer während der Winterpause könnte für beide Parteien, den Verein und die Spielerin, eine strategisch sinnvolle Lösung darstellen. Die Stürmerin hatte vor einem Jahr den Wechsel vom FC Bayern zu Manchester United vollzogen, befindet sich dort jedoch in einer sportlichen Situation, die sie nicht zufriedenstellt.

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In der laufenden Liga-Saison der Premier League stand Schüller bisher nicht in derStartelf. Die Einsätze beschränkten sich ausschließlich auf Einwechslungen in den Schlussphasen der Begegnungen, wodurch ihr der Zugang zum regulären Spielgeschehen fehlte. Lediglich im Pokalwettbewerb wurde sie durchgängig von Beginn an aufgeboten, wo sie in fünf Partien insgesamt fünf Treffer erzielen konnte.

Sportliche Notwendigkeit und Nationalmannschaft

Die aktuelle Formkurve und die eingeschränkte Einsatzzeit bei Manchester United haben direkte Auswirkungen auf Schüllers Status in der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Christian Wück hat die 29-Jährige für die anstehende Südamerika-Reise nicht nominiert. Der Coach begründete diese Entscheidung explizit mit der mangelnden Spielzeit im englischen Verein.

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Die nicht erfolgten Nominierung stellt für die Nationalspielerin mit der bisher beeindruckenden Quote von 56 Toren in 87 Länderspielen ein Signal dar. Sie benötigt dringend mehr Minuten auf dem Platz, um ihre Treffsicherheit zu beweisen und sich für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer zu empfehlen.

Offene Offensive und statistische Lücken

Union Berlin sucht aktiv nach Verstärkung im offensiven Bereich, da die aktuelle Bilanz der Torschützinnen nicht zufriedenstellend ist. Nele Bauereisen und Lina Hausicke gelten mit jeweils drei Treffern nach elf Spieltagen als die gefährlichsten Angreiferinnen des Teams. Insgesamt ist die Mannschaft im Abschluss schwach,仅有 vier Teams verzeichnen weniger Tore als die Berlinerinnen mit ihren 15 erzielten Treffern.

Vereinshürden und Marktwertermittlung

Ein potenzieller Wechsel von Manchester United nach Berlin ist nicht ohne rechtliche und finanzielle Hürden. Der Vertrag der Angreiferin läuft noch bis zum Jahr 2029, was eine Einigung komplexer gestaltet. Manchester United hatte nach Informationen eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich an den FC Bayern gezahlt.

Aktuelle Marktbewertungen, wie sie die Plattform Soccerdonna ermitteln, belaufen sich auf 200.000 Euro. Diese Werte fließen in die Verhandlungen ein, die zwischen den Verantwortlichen von Union Berlin und Manchester United geführt werden, um eine Einigung für die Winterpause zu erzielen.