Die Profis von Union Berlin tauschten am Donnerstag am Trainingsplatz gegen soziale Einrichtungen in Berlin. In 12 Institutionen halfen die Spieler bei Aktionen der Stiftung VEREINT.

Ausgerechnet an einem Donnerstag im Jahr tauschten die Profis beider Union-Profimannschaften ihre üblichen Trainingsgelände gegen die sozialen Einrichtungen in der Hauptstadt. Bei den Eisernen hat sich diese Form des Engagements bereits zu einer kleinen Tradition entwickelt. In insgesamt zwölf verschiedenen Einrichtungen halfen die Spieler small groupsweise mit und trafen dabei Menschen aus allen Altersgruppen, um für den guten Zweck zu arbeiten.

Die gesamte Aktion wurde in enger Zusammenarbeit mit der Vereinstiftung VEREINT organisiert, die unter dem Motto Schulter an Schulter agiert. Die Palette der Aufgaben war dabei sehr breit gefächert und reichte von einem Spielenachmittag im Betreuten Wohnen im Haus Teresa über das Kochen in der Logistikküche der Stadtmission bis hin zu einem Besuch in der Justizvollzugsanstalt Tegel. Teilweise mussten die Profis dabei richtig mit anpacken und ihre Hände nicht schämen.

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Trainer und Spieler berichten über die soziale Aktion

Mauro Lustrinelli, der 50-jährige Trainer der Profis, betonte in diesem Zusammenhang die enorme Bedeutung solcher Projekte. Er erklärte, dass diese Aktionen unglaublich wichtig sind, weil sie den Spielern zeigen, wie privilegiert das eigene Leben tatsächlich ist. Auch die Spieler selbst zeigten sich von der Erfahrung beeindruckt. Leopold Querfeld, 22 Jahre alt, erklärte nach dem Besuch einer Tagesgruppe des Märkischen Sozial- und Bildungswerks, es sei wichtig zu sehen, was hinter solchen Einrichtungen steckt.

Die Tagesgruppe, die Querfeld besuchte, betreut Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen, Schulproblemen oder Schwierigkeiten im sozialen Umgang. Diese Kinder befinden sich als letzter Schritt vor einer Heimunterbringung durch das Jugendamt in dieser betreuten Umgebung. Auch der Neuzugang Zeno van den Bosch, 22 Jahre alt, war nach der Kunstaktion in der Gemeinschaftsunterkunft in der Köpenicker Landstraße sichtlich begeistert. Der Spieler aus Antwerpen erklärte, dass er so etwas aus seiner Heimat nicht kenne, aber großen Spaß an der Tätigkeit hatte.

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Künstlerische Tätigkeiten und handwerkliche Aufgaben

In einer Gemeinschaftsunterkunft zeigten die Profis eine künstlerische Ader und bemalten Wände. An dieser Tätigkeit waren unter anderem Zeno van den Bosch, Oliver Burke, Lina Hausicke und Wooyeong Jeong beteiligt. Die 29-jährige Oliver Burke und die 28-jährige Lina Hausicke sowie der 27-jährige Wooyeong Jeong halfen dabei aktiv mit, um die Wohnsituation für die Bewohner zu verbessern.

An der Otto-Hahn-Schule wurde ein Bolzplatz fit gemacht, um die Verletzungsgefahr für die Kinder deutlich zu minimieren. Der 30-jährige Marvin Friedrich klebte dabei Banden an den Spielfeldrand. Parallel dazu wurde im Mehr-Generationen-Projekt Die Bude ein Waldsofa errichtet. Hier halfen Janik Haberer, 32 Jahre alt, Mattheo Raab, 27 Jahre alt, und Lisa Heiseler, 28 Jahre alt, beim Bau. Die 27-jährige Mattheo Raab und der 32-jährige Janik Haberer zeigten keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen.

Gemeinsame Arbeit und zukünftige Verpflichtungen

Die Atmosphäre bei der Arbeit war entspannt und freundlich. Der 26-jährige Kastriot Imeri scherzte beispielsweise mit der 21-jährigen Judit Pujols, während sie gemeinsam tätig waren. Auch die Keeper-Kooperation zwischen Carl Klaus, 32 Jahre alt, und Mattheo Raab, 27 Jahre alt, wurde gemeinsam im Wald genossen. Die Spieler vermittelten den Eindruck, dass Spaß auch beim Arbeiten im sozialen Bereich möglich und erstrebenswert ist.

Während die Profis am Donnerstag noch in den sozialen Einrichtungen tätig waren, gilt am Wochenende ihre Aufmerksamkeit der sportlichen Herausforderung. Marvin Friedrich, der am Donnerstag noch an der Sanierung eines Bolzplatzes mithalf, wird am Wochenende die Defensive von Union zusammenkleben. Die soziale Aktion zeigt damit eindrucksvoll die Vielfalt der Verpflichtungen und Interessen der Spieler außerhalb des rein sportlichen Leistungszentrums.