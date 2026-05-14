Union Berlin schreibt Bundesliga-Geschichte: Rekord-Zuschauer-Marke geknackt

Union Berlin hat in ihrer ersten Bundesliga-Saison einen neuen Rekord für Heim-Zuschauer erzielt. Am 25. Spieltag strömten 13.978 Fans ins Stadion An der Alten Försterei, um die 0:2-Pleite gegen Hoffenheim zu sehen. Mit diesem Rekord knacken die Eisernen die magische 100.000-Zuschauer-Marke in einer Saison.

Rekord in der Frauen-Bundesliga , Union Berlin schreibt Geschichte! Als erster Klub knacken die Eisernen die magische 100.000- Zuschauer -Marke in einer Saison. Am 25. Spieltag strömten 13.978 Fans ins Stadion An der Alten Försterei – damit markiert die 0:2-Pleite gegen Hoffenheim einen neuen Heim- Rekord für Union.

In ihrer ersten Erstliga-Saison lockte der Aufsteiger insgesamt 106.708 Zuschauer zu den 13 Heimspielen. Der Wahnsinns-Schnitt: 8208 Fans pro Partie – auch das gab’s noch nie in der höchsten deutschen Frauen-Spielklasse





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