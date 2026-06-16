Union Berlin stärkt Abwehr, plant Kaderumbau für offensiveres Spiel

Mit den kostenlosen Neuzugängen Marvin Friedrich und Zeno van den Bosch soll die Defensive gefestigt werden, während Trainer Lustrinelli ein aggressiveres Pressing fordert. Manager Heldt muss im begrenzten Budget wichtige Positionen nachrücken, darunter das Mittelfeld und den Sturm.

Union Berlin hat kürzlich zwei Innenverteidiger in den Kader geholt, um die jüngsten Abgänge auszugleichen. Der 30‑jährige Marvin Friedrich und der 22‑jährige Zeno van den Bosch schließen sich dem Team kostenfrei an, nachdem Diogo Leite und Danilo Doekhi den Club verlassen haben.

Damit sind die Defensivregionen zunächst wieder besetzt, doch die sportliche Gesamtbilanz des Vereins steht vor einer neuen Herausforderung: Der neue Trainer Mauro Lustrinelli soll ein offensiveres Spielsystem einführen, das frühes Pressen und ein schnelles Umschalten erfordert. Dieser Ansatz verlangt von den Spielern ein hohes Maß an Ballpräzision und die Fähigkeit, gefährliche Räume zu erschließen - Qualitäten, die im aktuellen Kader noch zu kurz kommen. Im zentralen Mittelfeld fehlt es an kreativen Spielgestaltern, die den Ball gezielt nach vorne treiben können.

Spieler wie András Schäfer, Rani Khedira und Janik Haberer agieren eher als Balleroberer denn als Vorlagengeber, wodurch das Angriffsspiel häufig auf Standardsituationen angewiesen ist. Vorne im Sturm herrscht zudem eine ausgeprägte Torflaute. Die jungen Offensivkräfte Livan Burcu, Ilyas Ansah und Dmytro Bogdanov stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung, während etablierte Angreifer wie Woo‑Yeong Jeong, Oliver Burke und Andrej Ilic bislang nicht die gewünschte Konstanz zeigen. Tim Skarke scheint zudem demnächst das Team zu verlassen, was die Offensivproblematik weiter verschärft.

Clubmanager Horst Heldt steht vor der Aufgabe, den Kader innerhalb eines knappen Budgets zu restrukturieren. Da die Transfermittel fast ausschließlich aus Verkaufserlösen stammen, muss er zuerst einige Kandidaten für den Abgang identifizieren. Der 32‑jährige Rani Khedira wird bereits mit einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach verknüpft, und auch für Andrej Ilic gibt es Interesse aus England, konkret von Fulham und Coventry.

Darüber hinaus soll ein neuer Torhüter das Team verstärken. Heldt will mit diesen Bewegungen die Mannschaft für Lustrinellis taktische Vorgaben rüsten: weniger Abhängigkeit von Standards, mehr Chancen aus dem offenen Spiel und ein stärkeres Mittelfeld, das die Offensivreihe zuverlässig beliefert. Das übergeordnete Ziel bleibt, Streikkandidaten zu veräußern, Einnahmen zu generieren und gezielt in die fehlenden Positionen zu investieren, um Union Berlin für die kommende Saison wettbewerbsfähiger zu machen





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