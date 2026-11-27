Der 1. FC Union Berlin gibt die Rückkehr von Stijn Härtel als Trainer der U19-Junioren bekannt. Nach einer Sperre wegen diskriminierenden Verhaltens übernimmt er im Januar sein Amt.

Der Berliner Fußball-Club hat die planmäßige Rückkehr von Stijn Härtel in den Trainerstab bestätigt. Der 57-jährige Fachmann wird zunächst in der Funktion eines Scouts für die Köpenicker tätig sein. Erst im kommenden Januar, nach vollständiger Absolvierung seiner Sperre, soll Härtel das Traineramt bei der U19-Mannschaft übernehmen. Diese Ankündigung des Vereins stellt den offiziellen Abschluss der disziplinarischen Maßnahmen dar und markiert den Neustart seiner Tätigkeit bei der U19.

Rahmenbedingungen der Rückkehr ins Training

Die Rückkehr des Fußballlehrers ist an klare zeitliche und funktionale Grenzen geknüpft. Während der ersten Phase seiner Rückkehr beschränkt sich Härtel auf scoutmäßige Aufgaben im Verein. Die eigentliche trainingsbezogene Arbeit mit den Spielern der U19-Junioren startet erst im Januar. Dieser gestaffelte Ansatz ermöglicht es dem Verein, die Auflagen des DFB einzuhalten, während gleichzeitig der Wiedereinstieg des Trainers strukturiert vorbereitet wird. Der 1. FC Union Berlin betont in seiner Mitteilung, dass diese Phase der Reflexion für die sportliche Ausrichtung der Juniorenmannschaft von zentraler Bedeutung ist.

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Disziplinarisches Urteil und Auflagen des DFB

Die Ausgangslage für die Rückkehr bildete das Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes. Das DFB-Gremium hatte Härtel wegen dreier Fälle von diskriminierendem und unsportlichem Verhalten mit einem zwölfwöchigen Funktionsverbot belegt. Dabei wurden vier Wochen dieser Sperre zur Bewährung ausgesetzt, was effektiv einer tatsächlichen Trennung von der Trainingstätigkeit für acht Wochen gleichkam. Zusätzlich ordnete der Verband die Teilnahme an einem spezifischen Konflikt- und Deeskalationstraining an, das als Voraussetzung für die Wiederaufnahme seiner Tätigkeit diente. Dieses Urteil folgte auf interne Vorwürfe, die der Club durch ein anonymes Schreiben erreicht hatten.

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Position des Vereins und Aussagen zu den Vorfällen

Lutz Munack, Geschäftsführer Nachwuchs- und Amateurfußball sowie Mitglied des Präsidiums des 1. FC Union Berlin, bekräftigt die Haltung des Vereins. Er erklärte, dass man nach wie vor von den Qualitäten von Härtel als Fußballfachmann überzeugt sei. Der Verein wolle den im Sommer begonnenen Weg mit ihm fortsetzen, despite der vorherigen Konflikte. Härtel selbst nutzte die Zeit der Untersagung seiner Trainertätigkeit zur Reflexion und Weiterbildung. Er betonte öffentlich, dass er daraus lerne, damit ihm ein ähnlicher Fehler wie im Sommer nicht noch einmal unterlaufe. Dies geschah im Kontext seines Amtsniederslegens im Oktober, nachdem er sich zuvor bereits für sein Fehlverhalten entschuldigt hatte.

Historischer Hintergrund und zukünftige Planung

Die Verbindung zwischen Härtel und dem 1. FC Union Berlin reicht weit zurück. Als Aktiver bestritt er zwischen 1993 und 2000 insgesamt 179 Pflichtspiele für den FC, was ihn zu einer historischen Figur im Verein macht. Seine Trainerlaufbahn führte ihn zuvor unter anderem auch zum 1. FC Magdeburg und zu Hansa Rostock. Mit der Übernahme der A-Junioren zur laufenden Saison hatte der Verein erneut auf sein Know-how gesetzt. Die geplante Rückkehr zur U19 im Januar soll nun den nächsten Schritt in seiner sportlichen Reintegration bei der U19-Mannschaft darstellen. Die genauen Termine für die ersten Trainingseinheiten im Januar werden die weitere Kommunikation des Clubs bestimmen.