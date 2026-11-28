Nach der 1:2-Niederlage beim FSV Mainz 05 entlässt Union Berlin Cheftrainer Mauro Lustrinelli sowie seine Co-Trainer. Der Verein steht nach elf Spieltagen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auch die sportliche Leitung wird neu aufgestellt: Horst Heldt beendet die Zusammenarbeit am Saisonende, Maximilian Hoffmann übernimmt als Sportdirektor die Kaderplanung.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.von Cheftrainer Mauro Lustrinelli getrennt. Nach der 1:2 -Niederlage beim FSV Mainz 05 muss der Schweizer gehen. Mit ihm gehen auch seine Co-Trainer Sascha Stauch, Michel Renggli und Enrico Schirinzi.

Nach elf Spieltagen steht Union mit sieben Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und steckt tief im Abstiegskampf.

Advertisement

„Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden“, sagt Präsident Dirk Zingler in derUnion stellt auch die sportliche Leitung neu auf. „Mit Horst Heldt, dessen Professionalität und menschliche Qualitäten wir sehr schätzen, haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nach dem Ende der Saison zu beenden“, sagt Zingler. Bis dahin soll der Geschäftsführer zusammen mit Maximilian Hoffmann den Klassenerhalt sichern.