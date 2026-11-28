Union Berlin hat die Zusammenarbeit mit Trainer Mauro Lustrinelli beendet, nachdem der Club nach einer Niederlage in Mainz im Abstiegskampf steckt. Gleichzeitig wird Geschäftsführer Horst Heldt den Verein nach Saisonende verlassen, während Maximilian Hoffmann die neu geschaffene Position des Sportdirektors übernimmt.

Union Berlin beendet die Zusammenarbeit mit Trainer Mauro Lustrinelli. Der Schweizer übernahm erst im vergangenen Sommer den Bundesligisten. Geschäftsführer Horst Heldt geht nach Saisonende.! Wie Union Berlin am späten Samstagabend bekannt gegeben hat, trennt sich der Klub von Mauro Lustrinelli.

Der Schweizer verlor am Nachmittag mit seiner Mannschaft beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:2 . Union Berlin findet sich im„Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden. Die Umsetzung der im Sommer gemeinsam vereinbarten Ausrichtung und die darauf abgestimmten Kaderveränderungen haben nicht zur angestrebten sportlichen Entwicklung geführt.

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Daher haben wir entschieden, uns personell und strukturell neu aufzustellen“, erklärt Union-Präsident Dirk Zingler im Vereinsstatement. Gleichzeitig teilten die Köpenicker mit, dass Horst Heldt als Geschäftsführer Profifußball den Verein nach Saisonende verlassen wird.