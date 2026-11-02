Union Berlin und 1. FC Köln 1:1: Lustrinelli kritisiert Defensivstrategie

Union Berlin scheitert am Sonntag an der Revanche im DFB-Pokal gegen Köln mit 1:1. Trainer Mauro Lustrinelli bemängelt die passive 2. Halbzeit und verpasste Chancen.

Union Berlin und der 1. FC Köln endeten ihre Begegnung am Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden. Das Resultat widerspiegelte die Leistung beider Mannschaften auf dem Platz präzise. Für die Eisernen aus Berlin fühlte sich das Ergebnis jedoch wie eine Niederwirkung an. Trainer Mauro Lustrinelli teilte diese kritische Einschätzung seiner Mannschaft.

Kritik an passiver Abwehrformation

Mauro Lustrinelli übte deutliche Kritik an der taktischen Ausrichtung seiner Elf. Er gestand ein, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit passiver wurde. Das Team stellte sich mit der Abwehrkette zu tief in das eigene Drittel zurück. Diese defensive Strategie war von ihm ursprünglich nicht beabsichtigt worden.

Also read Revanche verpasst, Absturz vermieden: Union holt gegen Köln einen Punkt

Die Mannschaft schien lange auf dem richtigen Weg zu sein. Janik Haberer erzielte früh das Führungstor für Union Berlin. Dieses Tor wirkte wie der entscheidende Impuls für den begehrten Sieg. Die Eisernen schienen die Chance auf Revanche nutzen zu können.

Entscheidender Treffer in der zweiten Halbzeit

In der 70. Minute änderte sich das Bild der Partie grundlegend. Der 1. FC Köln erzielte in dieser Phase den Ausgleichstreffer. Dieser Moment kostete Union Berlin den wichtigen Dreier. Der Sieg hätte direkte Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation gehabt.

Advertisement

Union Berlin hätte mit einem Sieg an Köln vorbeiziehen können. Fünf andere Teams hätten dann punktgleich mit den Berlinern im Tabellenmittelfeld gestanden. Ohne den Kölner Treffer hätten sie sogar ein besseres Torverhältnis als der HSV gehabt. Die Konsequenz wäre ein Sprung vom Abstiegsplatz auf Platz 14 gewesen.

Aktuelle Tabellenposition und Mentalität

Stattdessen verblieb Union Berlin auf Platz 16 der Tabelle. Dies bedeutet jedoch, dass der direkte Abstieg vermieden wurde. Mauro Lustrinelli bewertete die Leistung seiner Spieler trotzdem teilweise positiv. Er hob die positive Mentalität des Teams hervor.

Das Team war nur wenige Tage nach der 0:5-Niederlage im DFB-Pokal gegen Köln angetreten. Die Spieler zeigten eine deutliche Leistungssteigerung. Lustrinelli lobte die gute Haltung durch die kurze Zeitspanne. Die erste Halbzeit wurde von ihm als sehr gut bewertet.

Union Berlin ließ in der ersten Hälfte wenig zu. Das Team hielt die defensive Linie standhaft. Diese Phase der Dominanz war jedoch nicht über die vollen 90 Minuten durchziehbar. Die Konstanz fehlte im weiteren Verlauf des Spiels.

Advertisement

Umstellungssituation und menschliche Faktoren

Im Dialog zwischen Trainer und Mannschaft kriselt es nicht. Mauro Lustrinelli sieht keine tieferen Konflikte. Er erklärte, dass einige Spieler sichtbar müde waren. Eine Auswechslung war aus seiner Sicht notwendig.

Er gab zu, dass er nicht genau verstand, was in der Situation geschah. Solche Vorkommnisse passieren regelmäßig im Profisport. Alle Spieler sind Menschen und keine Maschinen. Diese menschliche Komponente spielt in der Analyse eine Rolle.