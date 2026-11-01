Union Berlin und 1. FC Köln: FC holt erster Auswärtspunkt mit 1:1 bei Union

FC Köln holt ersten Auswärtspunkt der Bundesliga-Saison bei Union Berlin. Die Profis bewerten das 1:1 als gerechtes Resultat nach starker zweiter Halbzeit.

Einen Tag nach Halloween hat der 1. FC Köln in Berlin sein erstes Punkteglück im Auswärtsgeschäft der laufenden Saison errungen. Das Spiel endete unentschieden mit einem 1:1 zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln. Dieses Ergebnis markiert einen deutlichen Kontrast zum knappen 5:0-Sieg im DFB-Pokal-Paarung, die nur wenige Tage zuvor stattfand. Die Spieler des FC Köln wussten von Beginn an, dass sie auf eine extrem schwierige Aufgabe treffen würden.

Union Berlin: Immer schwieriger Gegner

Die Profis des FC Köln betonten, dass sie genau wussten, was auf sie zukommt. Wie auch Bayern München oder Borussia Dortmund zuvor hatte jede Mannschaft in Berlin großen Schwierigkeiten. Die Vorbereitung des Teams war darauf ausgelegt, diese spezifischen Herausforderungen zu bewältigen. Die Spieler beschrieben die Atmosphäre und das Spielfeld als eklig und schwierig zu meistern.

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Während des Spiels hatte man das Gefühl, als müsste man gegen eine viel größere Anzahl von Verteidigern antreten. Es wurde berichtet, dass die Defensive von Union Berlin so dicht stand, dass man das Gefühl hatte, es würden 25 Spieler auf der Abseite agieren. Dies machte es dem FC natürlich extrem schwer, im Auswärtsspiel Fußballsicherheit zu finden. Diese Situation ist eine der Hauptaufgaben, an der das Team weiter arbeiten muss.

Erste Halbzeit: Defensive Blockaden

In der ersten Halbzeit gestaltete Union Berlin das Spiel für den FC sehr unangenehm. Es war nahezu unmöglich, die Räumlichkeiten um die Zehnerraum- und Achterräume herum sicher zu bespielen. Nach der Pause verbesserte sich die Situation für die Gäste jedoch deutlich. Sie spielten besser auf und konnten sich für ihre Leistungssteigerung auch belohnen lassen. Auch wenn es kein Sieg war, nahmen die Gäste den wichtigen Punkt mit nach Hause.

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Union Berlin hatte seine defensive Grundordnung gewechselt und verteidigte nun in einer Fünferkette. Diese Taktik war den Kölner Profis zwar bekannt, doch in der Praxis erwies sie sich als sehr engmaschig. Besonders in der zweiten Halbzeit wurde es durch das engere Machen der Räume und das hohe Aufbieten von Spielern um die eigene Strafraumbox extrem schwierig.

Zweite Halbzeit: Bessere Spielkontrolle

Trotz der defensiven Probleme sah der FC in der zweiten Halbzeit eine Mannschaft, die das Spiel aktiv gewinnen wollte. Die Spieler waren überzeugt, dass sie aufgrund dieses Engagements mehr verdient hätten als nur ein Unentschieden. Allerdings reichte es am Ende nur für das 1:1. Dennoch freuten sich die Profis, dass die Teamleistung in der zweiten Hälfte belohnt wurde und sie nicht leer ausgingen.

In den vorangegangenen Wochen hatte das Team bereits viele positive Aspekte gezeigt, die es nun für das nächste Spiel mitnehmen konnte. In der ersten Halbzeit passierte im Spielaufbau kaum etwas Nennenswertes. Es dominierten lange Bälle und der Kampf um die zweiten Bälle. Erst in der zweiten Halbzeit zeigte der FC, dass er die Initiative ergreifen und das Spiel bestimmen wollte.

Vergleich zum Pokalspiel und taktische Anpassungen

Verglichen mit dem Pokalspiel unter der Woche zeigten die Spieler eindeutig eine positive Reaktion. Es wurden einige taktische Änderungen vorgenommen, die es dem 1. FC Köln ermöglichten, die Partie besser im Griff zu behalten. Besonders auf den Außenbahnen, wo die Gäste zuvor als sehr gefährlich eingestuft wurden, war die Kontrolle besser. Durch diese Anpassungen kamen die Berliner in die Partie und schufen in der ersten Halbzeit zwei bis drei klare Torchancen.

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Ein Spieler erwähnte sogar, dass seine Mannschaftsmitarbeit Burcu vielleicht sogar das zweite Tor in der ersten Halbzeit erzielt hätte. Insgesamt bewertete man die erste Halbzeit als sehr gut, obwohl die zweite Halbzeit als weniger überzeugend angesehen wurde. Die Mischung aus taktischer Disziplin und der Fähigkeit, im Spiel zu reagieren, bleibt entscheidend für die kommenden Auftritte.