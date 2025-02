Union Berlin und 1. FC Nürnberg: Zwei Favoriten auf den Aufstieg in der 2. Frauen-Bundesliga

Union Berlin und der 1. FC Nürnberg begegnen sich am Sonntag in einem Spitzenspiel der 2. Frauen-Bundesliga. Beide Teams gelten als Topfavoriten auf den Aufstieg und stehen für einen Umbruch im Frauenfußball-Unterhaus.

Im Zweitliga-Spitzenspiel fordert am Sonntag Union Berlin den Spitzenreiter 1. FC Nürnberg heraus. Beide Teams sind schon jetzt erstligareif – und stehen gleichzeitig für einen Umbruch im Frauenfußball -Unterhaus. War diese Konstellation vor der Saison auch nur im Ansatz zu erwarten? Dass das Topspiel zwischen Erst- und Zweitplatziertem am 15. Spieltag die Paarung des Regionalliga-Aufsteigers und dem Bundesliga-Absteiger 1.

FC Nürnberg sein würde? „Kurze Antwort: Ja“, sagt Kay-Ole Schönemann am Telefon. Er ist Projektleiter bei der Deutschen Fußball Liga (DFL). „Beide Teams galten schon vor der Saison als Top-Favoriten auf den Aufstieg. Das jeweilige Umfeld der Mannschaften, dazu die Kader“, sagt er, mit diesen Voraussetzungen galt der Weg in die 1. Liga als geebnet. Die Frauenabteilung von Union Berlin verfügt mit existenzsichernden Gehaltszahlungen für jede Spielerin, dazu einem hochmodernen Trainingsgelände über Strukturen, die in der 2. Liga hervorstechen. „Da gibt es Vereine, die ihren Spielerinnen maximal 450 Euro bezahlen“, sagt der Frauenfußball-Experte. Dazu komme der enorme Rückhalt der Union-Fans, die zu Tausenden ins Stadion an der Alten Försterei strömen. Für Konkurrentinnen wie den SV Weinberg, der seine Heimspiele in einer lediglich 1.000 Besucher fassenden Sportanlage austrägt, sei das eine ungewohnte Erfahrung. Am Sonntag (15:30 Uhr) treffen die zweitplatzierten Unionerinnen also nun im direkten Duell erneut auf den Ligaprimus 1. FC Nürnberg zum Kräftemessen (Hinspiel: 2:2). Auch die im Sommer abgestiegene Franken streben mit aller Macht zurück ins Fußball-Oberhaus. Der Zweitliga-Spitzenreiter gab zuletzt am 3. Spieltag ein Spiel verloren, das war Mitte September (0:1 gegen die SG Andernach). Seitdem gelangen zehn Siege, bei einem Remis. Die ohnehin treffsichere Offensive um Nastassja Lein und Medina Desic wurde zuletzt sogar noch mal verstärkt. Im Winter schloss sich sogar Zweitliga-Toptorjägerin Jacqueline Baumgärtel den Nürnbergerinnen an. Sie verließ dafür den FSV Gütersloh, von dem gleich noch die Rede sein muss. Die Verpflichtung Baumgärtels führt zu der beeindruckenden Besonderheit, dass Cheftrainer Thomas Oostendorp aktuell über die drei besten Torschützinnen der Liga verfügt. Nach dem unglücklichen Abstieg habe es Nürnberg zudem geschafft, einen Großteil des Kaders für die 2. Liga zusammenhalten, so Schönemann. Überdies konnte sich das Team mit jungen, talentierten Spielerinnen verstärken. Die Zweitliga-Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin starten beim Hamburger SV in die Rückrunde mit einem klaren Ziel: Sie wollen zum ersten Mal in die Bundesliga aufsteigen.Zur ganzen Wahrheit um die jüngste aufsehenerregende Verpflichtung von Toptorschützin Baumgärtel gehört, dass 'der Club' am selben Tag den Abgang seiner Offensivspielerin bekannt geben musste: den von Lisa-Marie Koop. „Sie ist unfassbar stark in der Offensive, schnell, torgefährlich, gut am Ball“, sagt Schönemann über die 20 Jahre alte Angreiferin. Sie werde in der Köpenicker Offensive für zusätzlichen Schwung sorgen. Die hinter Nürnberg zweitplatzierten Unioner sieht Schönemann mit dem vorhandenen Kader bereits erstligatauglich. Turbine Potsdam ist aktuell Tabellenletzter mit nur einem Punkt Und damit zurück zum FSV Gütersloh, der jüngst seine Toptorjägerin an Nürnberg hat ziehen lassen müssen. Dieser eigenständige Frauenfußballverein stehe „vor dem Aus. Wir reden hier von einem Zweitligisten“, sagt Schönemann. Bei den Ostwestfalen ist von einer Finanzierungslücke von 80.000 Euro die Rede. Eine Summe, die bei den Ligakonkurrentinnen Union Berlin und 1. FC Nürnberg wohl schnell mobilisiert wäre.





rbb24 / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Frauenfußball 2. Frauen-Bundesliga Union Berlin 1. FC Nürnberg Aufstieg Toptorjägerin Jacqueline Baumgärtel Kay-Ole Schönemann DFL Fußball Sport

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Union Berlin: Kemlein über seinen Aufstieg und BaumgartAljoscha Kemlein, U-21-Nationalspieler und Eigengewächs von Union Berlin, sprach in einer Medienrunde über seinen Weg zum Profi, seine Rückkehr nach St. Pauli und die Unterschiede zwischen Trainer Bo Svensson und Steffen Baumgart.

Weiterlesen »

Union Berlin: Neuer Hauptsponsor kommt aus BerlinUnion Berlin hat einen neuen Trikotsponsor gefunden. Wie BILD bereits am Donnerstag berichtete wird „HomeToGo“ künftig Platz auf Unions Trikotbrust finden.

Weiterlesen »

Union Berlin: Offiziell: Union schnappt sich Ösi-StürmerEs hat sich angebahnt! Wie BILD bereits am Samstag berichtete, verstärkt sich Union Berlin in der Offensive mit Marin Ljubicic (22) von Linzer ASK.

Weiterlesen »

Bandenmäßiger Rauschgifthandel per Post - Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecktBerlin - Nach intensiven Ermittlungen vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Berlin heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse

Weiterlesen »

Eishockey DEL: Berlin gegen Nürnberg - Liveticker - 43. SpieltagLiveticker vom Spiel Eisbären Berlin gegen Nürnberg Ice Tigers vom 02.02.2025: heute live.

Weiterlesen »

In Gedenken an Tobias Eder: Eisbären Berlin feiern 2:1-Heimsieg gegen NürnbergDie Eisbären Berlin haben die Nürnberg Ice Tigers in der DEL besiegt. Der Sport rückte an diesem emotionalen Abend jedoch in den Hintergrund. Spieler, Fans und Verantwortliche würdigten Tobias Eder, der nach Krebserkrankung verstorben ist.

Weiterlesen »