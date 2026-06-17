Union Berlin und Waldhof Mannheim arbeiten an einer langfristigen Kooperation. Das Abwehrtalent Oluwaseun Ogbemudia kehrt nach seiner Leihe an Waldhof zu Union zurück.

Union Berlin und Waldhof Mannheim arbeiten an einer langfristigen Kooperation . Das Abwehrtalent Oluwaseun Ogbemudia kehrt nach seiner Leihe an Waldhof zu Union zurück. Beide Vereine stehen weiter in Kontakt und werden in Zukunft wahrscheinlich an Leihgeschäfte n arbeiten, um den Jung-Profis Spielzeit zu ermöglichen.

Der Grund für den engen Draht zwischen Köpenick und dem südwestdeutschen Stadtteil-Klub liegt in der gemeinsamen Vergangenheit von Union-Boss Horst Heldt und Waldhofs Manager Gerhard Zuber. Sie arbeiteten von 2011 bis 2016 auf Schalke zusammen und teilten sich auch die nächste Station in Hannover. Der erste Schritt in die Zusammenarbeit war der Bau des neuen Nachwuchsleistungszentrums, an dem auch der Trainer Mauro Lustrinelli mitgewirkt hat.

Um jedoch auf den Nachwuchs zu setzen, reicht es nicht, sondern Leihgeschäfte werden künftig ein zentrales Mittel bleiben. Einige Kandidaten für Leihgeschäfte sind Julien Friedrich, Andrik Markgraf, David Preu und drei U19-Spieler, die im Sommer in den Profi-Kader aufrücken werden





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