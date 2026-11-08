Union Berlin unterliegt SC Freiburg 0:2 und bleibt in der Abstiegszone

Union Berlin verliert beim SC Freiburg mit 0:2, bleibt mit sieben Punkten in der Abstiegszone. Manager Horst Heldt kritisiert die Defensive nach der Niederlage.

Union Berlin hat am Sonntag beim SC Freiburg eine deutliche 0:2-Niederlage (0:0) hinnehmen müssen. Durch dieses Ergebnis bleibt der Verein aus Köpenick mit sieben Punkten weiterhin in der unteren Tabellenhälfte der Bundesliga und befindet sich in der Abstiegszone. Das Spiel markiert eine weitere Zäsur in einer schwierigen Phase für den Berliner Traditionsverein.

Der SC Freiburg feierte vor 33.400 Zuschauern im Stadion einen hochverdienden Erfolg gegen die als destruktiv beschriebenen Gäste. Manager Horst Heldt zog nach der Partie eine vernichtende Bilanz und wies auf die mangelnde Ballkontrolle der eigenen Mannschaft hin. Die Situation wird durch die Tabellensituation nach der Länderspielpause vor dem Duell mit Borussia Dortmund noch dramatischer.

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Spieleentwicklung und entscheidende Treffer

Die ersten Minuten wurden von den Badenern dominiert, die von Beginn an das Tempo diktierten. Union Berlin fand lange Zeit keine Strukturen, um den Ball im eigenen Mittelfeld sicher zu halten. Erst in der 55. Minute fiel die Führung für den Gastgeber, als Rani Khedira in der 55. Minute ein Eigentor erzielte. Kurz darauf sorgte Yuito Suzuki in der 67. Minute für den definitiven Endstand.

Die Statistiken unterstreichen die Überlegenheit des SC Freiburgs. Zur Halbzeit stand die Torschussbilanz bei 12 zu 0 für die Freiburger. Union-Kapitän Khedira agierte oft als fünfter Abwehrspieler, konnte aber die Defensive nicht stabilisieren. Der Torhüter von Union Berlin, Frederik Rönnow, leistete Widerstand, wurde aber im zweiten Durchgang von den schnellen Kombinationen des SC Freiburg überfordert.

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Kritik an Taktik und Personalsituation

Horst Heldt äußerte sich nach der Partie deutlich kritisch im Interview mit "Dazn". Er betonte, dass das Team die Mittel nicht gefunden habe, um den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Ein Torhüter, der als bester Spieler des Spiels gilt, sei ein bezeichnendes Zeichen für die Schwäche der Defensive. Heldt forderte mehr Mut bei Auswärtsspielen, um zukünftig bessere Ergebnisse zu erzielen.

Auch die Umstellungen der Trainer Mauro Lustrinelli brachten keine Wende. Mit Oliver Burke und Woo-yeong Jeong kamen frische Kräfte für Tim Skarke und Kastriot Imeri. Dennoch verteidigte Union Berlin weiter tief und ließ den Raumverdichter des Gegners nicht frei. Die Änderungen änderten nichts an den Machtverhältnissen auf dem Feld, da die Freiburger Elf weiterhin die Lücken fand.

Auswirkungen und Ausblick

Die Niederlage wirkt sich direkt auf die Tabellenposition aus und erhöht den Druck auf das Management und den Kader. Union Berlin muss nun neu justieren, um aus der Abstiegszone herauszukommen. Die nächsten Spiele sind entscheidend, um die Punktezahl zu erhöhen und den Rückstand zu den sicheren Plätzen zu verringern.

Der SC Freiburg profitiert von dem Sieg und liegt nach neun Spieltagen nur zwei Zähler hinter den Tabellenführern. Trainer Julian Schuster wurde für die taktisch saubere Leistung gelobt. Die Atmosphäre im Stadion trübte sich kurz ein, als es im Fanblock zu einem Notfalleinsatz kam, doch das Spiel wurde fortgesetzt und endete mit einem klaren Sieg für den SC Freiburg.