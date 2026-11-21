Union Berlin erleidet eine klare 0:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen. Maja Sternad, Marlene Müller und Valentina Mädl trafen. Die Serie ohne Sieg dauert an.

Union Berlin muss sich in der Fußball-Bundesliga eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen gefallen lassen. Das Spiel vor 6072 Zuschauern an der Alten Försterei war bereits in der ersten Halbzeit entschieden. Mit diesem Ergebnis bleibt die Mannschaft weiterhin ohne Sieg in der aktuellen Serie.

Frühe Tore entscheiden das Spiel

Die Partie begann bereits sehr früh mit einem klaren Vorteil für die Gäste aus Leverkusen. Maja Sternad erzielte in der neunten Minute das 0:1. Nur zwei Minuten später, also 120 Sekunden nach dem ersten Tor, legte Marlene Müller den zweiten Treffer nach. Die Temperaturen lagen knapp über dem Gefrierpunkt, was jedoch den Spielverlauf nicht wesentlich beeinflusste. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt sorgte Valentina Mädl mit dem Tor zum 0:3 in der sechzigsten Minute für die endgültige Entscheidung.

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Statistiken und Tabellenposition analysiert

Union Berlin verbucht damit die dritte Heimniederlage in dieser Saison. Das vierte Bundesligaspiel ohne Sieg in Folge belastet die moralische Lage der Mannschaft erheblich. Trainerin Marie-Louise Eta muss nun eher nach unten schauen, da der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang lediglich drei Zählern beträgt. Union steht aktuell auf dem achten Platz der Tabelle, doch die Lücke nach unten ist sehr gering. Die Nerven vor den weiteren Begegnungen des elften Spieltags bleiben angespannt.

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Spielerin wird für Rekord geehrt

Ein persönlicher Meilenstein wurde vor dem Spiel gewürdigt. Die frühere Bremerin bekam für ihr 200. Bundesligaspiel eine Ehrung. Sie hatte dieses Meilenstein-Spiel in der vergangenen Woche bei der 0:2-Niederlage bei Werder Bremen bestritten. Im Spiel gegen Leverkusen musste sie jedoch früh die Auswechslung hinnehmen. Sie sah ihre fünfte Gelbe Karte und kann beim nächsten Heimspiel nicht mitwirken. Dies verschärft die personelle Lage für das Team.

Ausblick auf das nächste Heimspiel

Auch nach der Länderspielpause geht es für Union mit einem Heimspiel weiter. Am 13. Dezember empfängt Union Berlin den 1. FSV Mainz 05 in der Alten Försterei. Mainz ist bislang punktlos und steht auf dem Tabellenletzten. Dieses Duell wird für Union eine dringende Notwendigkeit, um die negativen Trends aus den letzten Wochen zu durchbrechen und wieder Punkte zu sammeln. Die Spannung ist hoch, da beide Teams unter Druck stehen.