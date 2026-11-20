Union Berlin suffers a heavy 0-3 defeat against table-third Bayer Leverkusen. Trainer Marie-Louise Eta's team faces consequences after two straight losses.

Der FC Union Berlin hat am Abend in der Alten Försterei ein denkbar schlechtes Spiel absolviert und sich mit einer klaren 0:3-Niederlage gegen den aktuellen Tabellendritten Bayer Leverkusen geschlagen geben müssen. Bei eisigen Temperaturen und unter den Augen von 6.072 Zuschauern endete die Partie für die Heimmannschaft als absolute Pleite, die nun den Status als sechster verlorenes Spiel in Folge markiert.

Die Tormomente und der Spielverlauf

Die Partie begann bereits sehr früh mit einer entscheidenden Episode für Leverkusen. Eine Flanke von Kramer landete bei Sternard, die den Ball weiterköpft, woraufhin die Stürmerin aus kurzer Distanz abzieht. Obwohl die Union-Abwehrspielerin Steuerwald noch dazwischen grätscht, landen Spielerin und Ball hinter der Torlinie, was zur 0:1-Führung von Leverkusen in der 9. Minute führte.

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Die Gäste ließen keine Zeit zur Erholung und legten sofort nach. Im Zentrum fand sich Müller völlig ungestört, zog aus 12 Metern Entfernung ab und traf souverän zum 0:2 in der 11. Minute. Dieser Doppelanschlag zu Beginn der Partie bestimmte den weiteren Verlauf des Spiels und demoralisierte die Heimmannschaft zutiefst, die keinen adäquaten Gegenschlag setzen konnte.

Erst in der zweiten Halbzeit fiel das dritte Tor. In der 62. Minute legte Leverkusen noch einen drauf. Den ersten Schuss von Zdebel konnte Böhi zwar an die Latte ableiten, doch der Nachschuss von Mädl aus kurzer Distanz landete sicher im Netz. Damit stand es am Ende ein klares 3:0 für Bayer Leverkusen, das damit den dritten Platz in der Tabelle festigte.

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Strategische Schwäche und Personalsituation

Die Gründe für die Niederlage liegen nicht nur in der besseren Technik der Gäste, sondern auch in der taktischen Ausrichtung der Union-Trainerin Marie-Louise Eta (35). Das Team zeigte in der Defensive massive Probleme, insbesondere in den ersten elf Minuten, in denen zwei Tore kassiert wurden. Diese frühe Niederlage hat erhebliche Konsequenzen für die Moral des Teams und die Positionierung in der Tabelle.

Zusätzlich zur taktischen Schwäche kommt eine personelle Hürde hinzu, die die Chancen auf eine schnelle Wende im nächsten Spiel erschwert. Eine Schlüsselspielerin des Teams ist für die Partie gegen Mainz gesperrt. Diese Abwesenheit fällt in eine kritische Phase, da das Team bereits zwei Niederlagen in Folge hinnehmen musste und nun den Anschluss an die oberen Tabellenränge weiter verliert.

Ausblick und Konsequenzen für das Team

Nach dieser herben Niederlage blickt Union Berlin nun auf eine dreiwöchige Pause. Diese Zeit der Länderspielpause bietet der Mannschaft von Trainerin Marie-Louise Eta die Chance, sich vom schlechten Abschneiden zu erholen und neue Impulse für die Rückkehr in den Spielbetrieb zu setzen. Das nächste Spiel steht bereits fest: Am 13. Dezember um 14 Uhr tritt Union Berlin gegen Mainz an.

Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um den Talfahrt zu stoppen. Die drei Wochen geben dem Team die Möglichkeit, die Fehler gegen Leverkusen zu analysieren und die personellen Lücken zu kompensieren. Nur mit einer deutlichen Leistungssteigerung können die Unionerinnen die sechste Pleite in Folge verhindern und wieder Punkte sammeln.