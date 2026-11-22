Der 1. FC Union Berlin erleidet zu Hause eine historische 1:5-Niederlage gegen RB Leipzig. Trainer Mauro Lustrinelli kritisiert die Defensive und die fehlende Ersatzbank nach 70 Minuten.

Der 1. FC Union Berlin erleidet am Spieltag gegen RB Leipzig eine der schwersten Niederlagen in der jüngeren Vereinsgeschichte. Die Mannschaft aus Köpenick unterliegt dem Tabellennachbarn mit einem deutlichen 1:5. Dieser Sieg markiert für die Eisernen das erste Mal, dass sie zu Hause eine solch massive Niederlage hinnehmen müssen. Die Leistung der Heimmannschaft reichte nicht aus, um den hohen Anforderungen von RB Leipzig im eigenen Stadion gewachsen zu sein.

Torjäger Ilic bringt nicht die erhoffte Stabilität

Die Rückkehr von Andrej Ilic, der das 26. Lebensjahr vollendet hat, sollte ursprünglich die offensive Offensive des Teams stabilisieren. Der Angreifer galt als Schlüsselfigur, um die torkarge Phase zu überwinden. Doch gegen den stark besetzten Kader von Leipzig konnte er diesen Hoffnungsschimmer nicht in Punkte ummünzen. Die Schießbude blieb für den 1. FC Union Berlin weitestgehend verschlossen, während Leipzig die vorhandenen Chancen effizient nutzte.

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Ilic war zwar Teil der Startformation, doch die taktische Umsetzung verhinderte eine durchgehende Dominanz. Die Defensive zeigte Schwächen, die im schnellen Umschaltspiel von Leipzig ausgehebelt wurden. Besonders die letzten zwanzig Minuten des Spiels brachten eine katastrophale Stabilität für das Heimmannschaft.

Lustrinelli kritisiert mangelnde Konzentration im Schlussdrittel

Mauro Lustrinelli, der 50-jährige Trainer des 1. FC Union Berlin, äußerte sich nach dem Abpfiff sehr kritisch zur Leistung seines Teams. Ihn störte vor allem, dass das Team drei Gegentore in den letzten zwanzig Minuten kassierte. Für ihn ist das ein klarer Hinweis darauf, dass die defensive Struktur zusammenbrach, sobald die besten Spieler des Teams nicht mehr vollständig auf dem Platz standen.

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Der Schweizer Coach betonte, dass die Wechselspielzüge den entscheidenden Unterschied im Spielverlauf ausmachten. Nach den Substitutionen beider Mannschaften war dieser Unterschied sofort sichtbar und auf dem Platz spürbar. Lustrinelli räumte ein, dass Union sich eine hochkarätig besetzte Ersatzbank im Vergleich zu Leipzig oder anderen Top-Teams der Bundesliga nicht leisten kann. Diese strukturelle Benachteiligung zeigte sich in der zweiten Halbzeit deutlich.

Wechselwirkungen und verletzungsbedingte Personalengpässe

Es ist ungewöhnlich, dass die Leistung eines Bundesligisten so dramatisch mit den Wechseln einhergeht. Sowohl nach dem 0:1 als auch nach dem 1:2 blieb Union noch lange Zeit gefährlich und konstruktiv. Die Offensivleistung der Köpenicker war im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen deutlich besser. Das Team generierte gleich vier gute Torchancen, die jedoch nicht genutzt wurden.

Ab der 70. Minute endete diese Phase der Kreativität schlagartig. Die verletzungsbedingten Ausfälle von Andrej Ilic und der 28-jährigen Burke haben die Mannschaft schwach gemacht. Beide Spieler sind nach langen Pausen noch nicht in der Lage, die volle Spielzeit über durchzuhalten. Als unerfahrener Ersatz kam der 20-jährige Mekhi Gray für Ilic ins Spiel. Für Burke stand Tim Skarke, 30 Jahre alt, als Lustrinellis einzige offensive Alternative zur Verfügung.

Mangelnder Tiefgang und drohende Konsequenzen

Emmanuel Latte Lath, der 27-jährige Angreifer, stand zum Spieltag nicht im Kader des 1. FC Union. Dieser personelle Engpass vertiefte das Problem weiter. Der Klassenunterschied zu RB Leipzig war zwar erwartbar, doch der Leistungseinbruch ist kein Einzelfall. Bereits im Spiel gegen Freiburg hielten die Eisernen die erste Halbzeit gut durch, verloren dann aber mit 0:2.

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Lustrinelli sprach vom Aufgeben einzelner Spieler, was drei oder vier Prozent mehr Effort kosten würde. Bei Gegnern wie Leipzig wird diese winzige Differenz sofort bestraft. Die Aufgabe des Trainers besteht nun darin, diese Mentalitätslücke zu schließen. Das nächste Spiel gegen Mainz und Ex-Union-Trainer Urs Fischer, der 60 Jahre alt ist, findet am kommenden Samstag um 15:30 Uhr statt. Punkte sind dringend nötig, um den Anschluss in der Tabelle zu halten und den Abstiegskampf nicht selbst zu provozieren.