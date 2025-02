Union Berlin verliert gegen Gladbach trotz Leistungssteigerung

Der 1. FC Union Berlin verliert am Samstagnachmittag vor 22.012 Zuschauenden im Stadion An der Alten Försterei 1:2 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach. Trotz einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause reicht es für die Berliner nicht zum Ausgleich. Lukas Ullrich und Tim Kleindienst erzielen die Tore für die Gäste, Andrej Ilic verkürzt den Abstand von der Elfmeter-Stelle.

Ivan Prtajin hob im Strafraum den Arm, Marin Ljubicic war gerade eingewechselt worden, Danilho Doekhi hatte die Innenverteidigung schon lange verlassen, um die Offensive mit seiner Kopfballstärke als zusätzlicher Mittelstürmer zu unterstützen. Der 1. FC Union Berlin warf in diesen letzten Minuten gegen Borussia Mönchengladbach alles nach vorne, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

„In der ersten Hälfte hat uns Gladbach ihr Spiel aufgezwungen, da hatten wir keinen Zugriff“, sagte Benedict Hollerbach. „Wir wollten dann in kleineren Steps denken und dadurch wieder ins Spiel finden. Das hat gut geklappt, wir haben uns aber nicht ganz belohnt.“Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen. Trotz einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause verlor Union vor 22.012 Zuschauenden im Stadion An der Alten Försterei am Samstagnachmittag 1:2 (0:2). Die Treffer erzielten Lukas Ullrich und Tim Kleindienst für Gladbach sowie Andrej Ilic per Elfmeter für die Berliner. An die zwei guten Auftritte gegen Leipzig (0:0) und beimUnions Trainer Steffen Baumgart setzte erneut auf ein 4-2-3-1 und veränderte die Startelf nur auf einer Position. Anstelle von Ivan Prtajin begann Ilic im Sturmzentrum. Die Mannschaft war dennoch kaum wiederzuerkennen. Ein erster Ballgewinn von Josip Juranovic in der gegnerischen Hälfte, nach dem Robert Skov nicht sauber zum Abschluss kam, ließ noch auf einen ähnlich griffigen Auftritt wie in der Vorwoche hoffen, doch die Szene hatte Seltenheitswert.An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.Rönnow - Juranovic, Doekhi, Leite, Skov (30. Rothe) - Haberer (63. Benes), Khedira - Skarke (46. Querfeld), Jeong (85. Ljubicic), Hollerbach - Ilic (63. Prtajin).Nicolas (20. Omlin) - Scally (74. Lainer), Itakura, N. Elvedi, Ullrich - Sander, Weigl - Ngoumou (74. M. Friedrich), Stöger (82. Cvancara), Hack (82. Neuhaus) - Kleindienst.Nach ereignisarmen ersten zehn Minuten mit vielen Zweikämpfen und wenig Strafraumszenen wurden die Berliner kalt erwischt. Gladbachs Linksverteidiger Lukas Ullrich passte im Mittelfeld auf Robin Hack und lief in vollem Tempo weiter.Bei Union stimmte die Zuordnung nicht, niemand fühlte sich für den aufgerückten Defensivspieler zuständig, und als dieser den Ball links im Strafraum von Hack zurückbekam, war es zu spät. Ullrich schoss die Gäste trocken in Führung. Auch als kurz darauf der frühere Union-Profi Moritz Nicolas verletzt vom Platz musste und Gladbach zum Torwartwechsel gezwungen wurde, veränderte dies nichts an den Kräfteverhältnissen.Die erste Aktion des eingewechselten Jonas Omlin war fast sinnbildlich für das Selbstvertrauen, mit dem die Borussia agierte. Der Torwart wurde von Woo-yeong Jeong attackiert, ließ ihn aber lässig mit einem Haken ins Leere laufen. Gladbach war in der ersten Hälfte besser, reifer – und sehr effektiv. Denn schon der zweite nennenswerte Angriff führte Mitte der ersten Hälfte zum 2:0 und erneut sah Unions Hintermannschaft nicht gut aus. Kevin Stöger hatte im rechten Halbraum viel Platz, Diogo Leite wusste nicht, ob er den Spielmacher angreifen oder die Tiefe absichern sollte und das nutzte Stöger. Er steckte den Ball durch zu Nathan Ngoumou und der fand mit einem Querpass Tim Kleindienst. Gladbachs Torjäger musste aus vier Metern nur noch einschieben.In unseren wöchentlichen Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken finden Sie Spannendes zu lokalem Sport, lokaler Politik und Kultur. Hier bestellen. Hack mit einem fantastischen Lattenschuss aus 20 Metern und Ngoumou, der an Frederik Rönnow scheiterte, hätten die Führung in der Nachspielzeit noch ausbauen können. Die Berliner hatten unmittelbar vor der Pause durch Ilic ihre einzige Chance.. „Mit der Umstellung hatten wir beim Anlaufen klarere Zielspieler“, sagte Hollerbach. Doch nicht nur die taktische Formation war verändert, auch die Intensität, mit der die Berliner zu Werke gingen. Union wehrte sich nun und es war mehr Zug in den Aktionen.die große Chance zum Anschlusstreffer. Freistehend aus 13 Metern schoss er aber zu unplatziert ab und Joe Scally rettete mit der Brust. Union drückte die Gäste jetzt aber in den Strafraum und verkürzte in der 63. Minute. Einen Schubser von Kleindienst gegen den eingewechselten Tom Rothe ließ Sven Jablonski erst weiterlaufen, nach Intervention des VAR und Ansicht der Bilder entschied der Schiedsrichter aber auf Elfmete





Union Berlin Borussia Mönchengladbach Bundesliga Fußball

