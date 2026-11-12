Union Berlin verliert Testspiel gegen VfL Wolfsburg mit 0:2

Union Berlin unterliegt dem VfL Wolfsburg in einem Testspiel mit 0:2. Die Mannschaft sammelt wenig Selbstvertrauen vor dem Bundesliga-Abstiegskampf.

Union Berlin hat im Vorbereitungsspiel auf die neue Saison die Hoffnungen auf einen starken Auftakt gedämpft. Der Verein aus Berlin-Heinersdorf unterlag am letzten Spieltag der Vorbereitung dem Zweitligisten VfL Wolfsburg mit 0:2. Das Spiel im Wolfsburger AOK-Stadion vor 545 Zuschauern sollte eigentlich der Gewinn von Selbstvertrauen für den kommenden Abstiegskampf in der Bundesliga dienen, doch das Ergebnis fiel negativ aus. Die Eisernen konnten sich auch gegen die zweite Liga nicht durchsetzen und gingen mit einer verdienten Niederlage vom Platz.

Genauere Details zum Spielverlauf und den Toren

Der VfL Wolfsburg ging durch Alessio Besio in der 28. Minute in Führung. Dieser Treffer erfolgte nach einem Fehler von Union-Torwart Matheo Raab, der die kurze Ecke aufmachte. Die Gastmannschaft aus Berlin wirkte in dieser Phase bereits chancenlos. Kurz vor Ende der Partie stellte Aaron Zehnter in der 83. Minute das Endergebnis auf 2:0 für die Gastgeber. Dieser zweite Treffer besiegelte das Schicksal des Spiels endgültig und zeigte die Überlegenheit des VfL Wolfsburg.

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Union Berlin ließ in der Partie einige Chancen liegen, um den Ausgleich herbeizuführen. Besonders Kastriot Imeri hätte in den Minuten 47 und 65 sowie Mekhi Gray in der 77. Minute zum Ausgleich treffen können. Trotz dieser Möglichkeiten hielt sich der Druck auf das Tor von Wolfsburg in Grenzen. Die Defensive um Matheo Raab blieb trotz des Fehlers stabil, doch die fehlende Effizienz in der Offensive sorgte für Frustration bei den Fans und der Mannschaft.

Positionen der Beteiligten und Traineranalyse

Trainer Mauro Lustrinelli bewertete die Leistung seiner Mannschaft nach dem Spiel mit Blick auf die personelle Situation. Er betonte, dass die Priorität darin lag, Spielminuten für die Akteure zu sammeln. Andrej Ilic kam für 45 Minuten zum Einsatz, während Oliver Burke und Kastriot Imeri die vollen 90 Minuten auf dem Platz standen. Lustrinelli gestand ein, dass Niederlagen nicht schön sind, verwies jedoch auf die genug vorhandenen Chancen seiner Mannschaft.

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Union Berlin trat in diesem Testspiel ohne seine fünf Nationalspieler an. Dies führte dazu, dass sieben Akteure nicht in der Startelf standen, verglichen mit dem letzten Spiel in Freiburg. Trotz dieser personellen Umstellungen waren keine größeren Verbesserungen im Spiel der Berliner zu erkennen. Kapitän Christopher Trimmel schied zudem im zweiten Durchgang angeschlagen vom Platz, was die personalen Probleme weiter erhöhte.

Auswirkungen und folgende Schritte für die Mannschaft

Maximilian Arnold stand als Kapitän zusammen mit den Offensivspielern Fabian Reese und Robert Glatzel in der Anfangsformation. Fabian Reese wurde bei seiner Auswechslung von den Wolfsburger Fans gefeiert, was auf seine Popularität in der Region hinweist. Der VfL Wolfsburg profitierte von der eingeschränkten Aufstellung der Berliner und zeigte eine kompakte Leistung. Die Niederlage bedeutet, dass Union Berlin noch Luft nach oben hat, bevor die Bundesliga-Saison beginnt.

Das Ergebnis bleibt eine bittere Pille für die Trainerstab um Mauro Lustrinelli. Mit sieben neuen Gesichtern in der Startelf und verletzten Schlüsselspielern war das Spiel eine wichtige Testphase. Die fehlende Effizienz und die Defensive, die trotz guter Taktik versagte, werden analysiert. Union Berlin muss nun schnell wieder auf die Beine kommen, um in der Bundesliga bestehen zu können. Die kommende Woche steht unter dem Zeichen der Aufarbeitung dieses Auftakts.