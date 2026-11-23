Die deutsche Nationalspielerin Ann-Katrin Berger kehrt nach über zwölf Jahren ins Ausland zur Bundesliga zurück. Union Berlin sichert sich die Erfahrung.

Die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft, Ann-Katrin Berger, kehrt überraschend zurück in die Bundesliga. Der 31-jährige Torhüterin wird zur kommenden Saison für Union Berlin auflaufen. Damit beendet sie eine mehrjährige Abstinenz aus der deutschen ersten Liga, nachdem sie über ein Jahrzehnt im Ausland Fuß gefasst hatte. Die Verpflichtung markiert einen signifikanten Schritt für den Berliner Verein im Kampf um die nationale Spitze.

Berger beendet Ära im Ausland und wechselt nach Berlin

Ann-Katrin Berger hat nach mehr als zwölf Jahren im internationalen Profifußball ihren Weg zurück nach Deutschland gefunden. Zuvor verließ sie die Bundesliga bereits im Jahr 2014, nachdem sie drei Jahre für Turbine Potsdam aktiv gewesen war. Ihre weitere Karriere führte sie über Stationen bei Paris Saint-Germain und Birmingham City schließlich zum FC Chelsea. Zuletzt stand sie im Tor von Gotham in der US-amerikanischen NWSL.

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Die gebürtige Göppingerin hat in den vergangenen Jahren international zahlreiche Erfolge gefeiert. In der NWSL wurde sie kürzlich zur Torhüterin des Jahres gewählt. Ihre letzte Partie für Gotham endete erst in der Vorwoche mit einem Halbfinale-Aus in der US-Meisterschaft. Dennoch hat sie sich entschlossen, den Kontinentalwechsel zu vollziehen und sich einem neuen Projekt in Europa zu widmen.

Union Berlin überzeugt durch langfristige Bindung

Union Berlin hat sich intensiv und über einen längeren Zeitraum um die Verpflichtung von Berger bemüht. Diese anhaltende Werbung hat die Spielerin sehr positiv überrascht. Sie äußerte sich dankbar für das langfristige Interesse des Vereins. Besonders der sportliche Weg, den Union Berlin in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, hat sie beeindruckt.

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Berger betonte, dass sie mit ihrer Erfahrung dazu beitragen möchte, die ambitionierte Mannschaft des Klubs weiter voranzubringen. Die Rückkehr in die Bundesliga freut sie laut eigener Aussage sehr. Sie sieht in der neuen Aufgabe die Chance, ihre im Ausland gesammelten Erkenntnisse gewinnbringend einzubringen und sich sportlich weiterzuentwickeln.

Zietz lobt Konstanz und ruht auf gemeinsamen Vergangenheit

Jennifer Zietz, die Geschäftsführerin von Union Berlin, unterstrich die Qualität der Neuverpflichtung ausdrücklich. Berger wird als Weltklasse-Torhüterin beschrieben, die ihre Fähigkeiten seit vielen Jahren mit hoher Konstenz bei Topklubs demonstriert hat. Zudem verweist Zietz auf die langjährige Bewährung in der deutschen Nationalmannschaft.

Dieser Wechsel hat zudem eine persönliche Note, da Zietz und Berger einst während ihrer gemeinsamen Zeit bei Turbine Potsdam teamten. Damals gewannen sie mit dem Verein im Jahr 2012 die deutsche Meisterschaft. Die Geschäftsführerin ist überzeugt, dass Bergers Erfahrung, Ruhe und Widerstandsfähigkeit der aktuellen Union-Mannschaft enorm weiterhelfen werden. Der Verein sieht darin eine starke Ergänzung für die Verteidigung.

Sportliche Bilanz und Perspektive für die kommende Saison

Die größten Vereinserfolge der aktuellen Stammtorhüterin der deutschen Nationalmannschaft datieren aus ihrer Zeit beim FC Chelsea. Dort wurde sie viermal in Folge englische Meisterin. Im Jahr 2021 stand sie zudem im Champions-League-Finale, was ihre internationale Erfahrung noch einmal unterstreicht. Diese Bilanz macht sie zu einer der gefragtesten Spielerinnen ihrer Position.

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Für Union Berlin bedeutet die Verpflichtung von Ann-Katrin Berger eine deutliche Aufwertung im Kader. Die Spielerin bringt nicht nur technische Qualität mit, sondern auch Führungseigenschaften, die in der Bundesliga gefordert sind. Die Fans und Vereinsführung können sich auf eine Torhüterin freuen, die gewohnt ist, unter hohem Druck zu spielen. Die Integration in den Kader wird zur neuen Saison erwartet.