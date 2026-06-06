Union Berlin verpflichtet Mauro Lustrinelli - Gerber im Interview über Parallelen zu Urs Fischer und die Herausforderungen in Berlin

Andres Gerber, Präsident des FC Thun, spricht über die neu verpflichtete Union-Trainer Mauro Lustrinelli, seine Gemeinsamkeiten mit Urs Fischer und die Unterschiede zwischen dem beschaulichen Thun und der hektischen Hauptstadt Berlin. Er betont die Professionalität beider Trainer und gibt Ratschläge für den Start in der Bundesliga.

Die Verpflichtung des Schweizers Mauro Lustrinelli als neuen Trainer von Union Berlin löst sofort Parallelen zu Urs Fischer aus, der zuvor erfolgreich bei Mainz 05 und danach beim 1.

FC Union tätig war. Beide Trainer stammen aus der Schweiz und haben ihre Karrieren in der Bundesliga fortgesetzt. Andres Gerber, Präsident des FC Thun, der beide persönlich kennt, spricht im Interview über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Fußballlehrer. Während Fischer als besonders ruhig und erfahren gilt, wird Lustrinelli als dynamischer und energetischer beschrieben.

Beide teilen jedoch eine hohe Professionalität und einen minutiösen Arbeitsstil. Sie legen großen Wert auf genaue Planung, seriöse Vorbereitung und überlassen nichts dem Zufall. Gerber hebt hervor, dass beide Trainer nach Niederlagen schnell wieder aufstehen und stets mit voller Energie bei der Arbeit sind. Dieser Fokus und die mentale Stärke sind für ihn zentrale Eigenschaften ihres Erfolgs.

Die Vergleiche mit Urs Fischer sind unvermeidbar, doch Gerber glaubt, dass sie Mauro Lustrinelli eher helfen als schaden können. Fischer hat in der Bundesliga ein hohes Ansehen genossen, und seine offene, ehrliche Art wird von Journalisten und Fans geschätzt. Er sagt immer, was er denkt, und kann seine Entscheidungen stets nachvollziehbar erklären. Gerber rät Lustrinelli, genau diesen Weg weiterzugehen: ehrlich bleiben, nicht verstecken spielen und Transparenz zeigen.

In der heutigen Medienlandschaft, in der jedes Zitat wiederbelebt wird, sei Authentizität der beste Schutz. Lustrinelli sei reflektiert und wähle seine Worte bewusst. Er hat einen klaren Plan, was er seiner Mannschaft vermitteln will, und sein Staff arbeitet äußerst akribisch. Diese Eigenschaften werden ihm helfen, den hohen Erwartungen in Berlin gerecht zu werden und nicht in Fallstricke zu tappen.

Das Umfeld in der Region Thun, wo Gerber und beide Trainer beheimatet sind, unterscheidet sich deutlich von der Metropole Berlin. In Thun herrscht eine beschauliche, gemütliche Atmosphäre, geprägt von See und Bergen, die einen ruhigen Lebensstil fördern. Der Druck ist geringer, der Umgang respektvoller und die Menschen sind entspannter. Die Stadiongröße von etwa 10.000 Zuschauern ist für Schweizer Verhältnisse schon groß, doch in Deutschland erwarten ihn riesige Arenen wie in Dortmund mit 80.000 Fans.

Gerber ist sich sicher, dass Lustrinelli sich schnell an die neuen Dimensionen gewöhnen wird. Die Freundschaft zwischen Gerber und Fischer bleibt bestehen, auch wenn privat wenig Kontakt besteht. Sie haben großen Respekt voreinander und werden sich bei Bedarf austauschen. Für Lustrinelli wird es wichtig sein, seine eigene Identität aufzubauen, während er von den Lektionen der Vergangenheit profitiert.

Die Reise nach Berlin markiert einen großen Schritt, aber mit seiner Erfahrung und Arbeitsweise hat er gute Chancen, erfolgreich zu sein





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mauro Lustrinelli Urs Fischer Union Berlin Andres Gerber FC Thun Bundesliga Schweizer Trainer Trainerwechsel Fußball Interview

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mauro Lustrinelli: Der neue Trainer von Union BerlinAndres Gerber, Präsident des FC Thun, spricht über den neuen Trainer Mauro Lustrinelli und seine Erfahrungen mit ihm als Spieler und Trainer.

Read more »

Berlin hat noch Schäfer: Knut Kucznik kämpft in Altglienicke für seine HerdeSchafhirten wirken für viele wie Figuren aus einer vergangenen Welt. Doch es gibt sie noch: in Brandenburg ohnehin, aber auch in Berlin. Und gerade jetzt machen die Schäfer mobil.

Read more »

Andres Gerber: 'Mauro Lustrinelli ist ein großartiger Trainer, aber auch nicht der Einzige für den Erfolg'Der ehemalige Klub-Präsident des FC Thun spricht über die Erfolge mit Trainer Mauro Lustrinelli und warum er glaubt, dass dieser auch bei Union erfolgreich sein kann.

Read more »

45 Jahre Schwulenberatung Berlin: Rund 700 Gäste feiern Vielfalt, Solidarität und gesellschaftlichen Wandel im Metropol BerlinBerlin (ots) - Mit einem festlichen Empfang im Berliner Metropol am Nollendorfplatz feierte die Schwulenberatung Berlin am Freitagabend ihr 45-jähriges Bestehen. Rund 700 Gäste aus Politik, Wirtschaft

Read more »