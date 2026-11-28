Die Berliner haben den zweiten Saisonsieg zum Greifen nah. Doch Mainz schafft die späte Wende.

Die Erlösung schien zum Greifen nahe – stattdessen spitzt sich die Krise bei Union Berlin weiter gefährlich zu, für Trainer Mauro Lustrinelli dürfte die Luft dünner werden.

Beim ebenfalls angeschlagenen FSV Mainz 05 verlor Berlin in der Fußball-Bundesliga durch zwei späte Gegentore noch 1:2 . Nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge dürfte auch die Kritik an Geschäftsführer Horst Heldt weiter zunehmen. Das zuletzt kriselnde Mainz hingegen konnte aufatmen: Phillip Tietz und Anthony Caci sorgten mit ihren Treffern kurz vor dem Ende für den ersten Heimsieg der Saison und beendeten zugleich einen wochenlangen Negativlauf: Zuletzt hatten die Rheinhessen fünf Pflichtspiele in Folge verloren. Während Mainz im Tabellenmittelfeld steht, ist Berlin, die nach dem Treffer von Janik Haberer lange geführt hatten, Tabellenvorletzter. Unions Coach Lustrinelli, erst seit Sommer im Amt, hatte vor der Partie die Diskussionen um seine Person ausgeblendet: „Ich gehe weiter in diese Challenge mit vollem Vertrauen“, sagte der Schweizer.

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Gelingen sollte das mit einem Systemwechsel: Im Vergleich zum 1:5 gegen Leipzig am vorigen Wochenende nahm Lustrinelli zwei Veränderungen in seiner Startelf vor und ließ diese in einer 4-2-3-1-Formation auflaufen. Union begann forsch und versuchte im Vorwärtsgang das Mainzer Mittelfeld schnell zu überbrücken. Der FSV erarbeitete sich nach den ersten Minuten zunehmend mehr Ballbesitz, fand gegen die dicht stehende Berliner Defensive aber kaum eine Lücke.