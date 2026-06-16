Union Berlin verstärkt sich weiter: Zwei Nationalspielerinnen vor dem Wechsel

Union Berlin steht kurz vor der Verpflichtung von Barbara Dunst und Leela Egli, nachdem bereits vier Nationalspielerinnen verpflichtet wurden. Die Mannschaft soll langfristig im oberen Tabellendrittel etabliert werden.

Der Fußball-Bundesligist Union Berlin rüstet seine Frauenmannschaft für die kommenden Spielzeiten konsequent auf und baut die Mannschaft unter der Leitung von Trainerin Marie-Louise Eta weiter aus.

Nach Informationen der BILD-Zeitung befindet sich der Club derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen, um zwei weitere Nationalspielerinnen zur Alten Försterei zu holen. Dies folgt auf eine bereits spektakuläre Transferphase, in der vier hochkarätige Neuverpflichtungen bekannt gegeben wurden. Zu diesen Zugängen zählen die deutsche U19-Nationaltorhüterin Nelly Smolarczyk vom VfL Wolfsburg, die ehemalige deutsche A-Nationalspielerin Jella Veit, die sechsmalige DFB-Auswahlspielerin Lisanne Gräwe, beide von Eintracht Frankfurt, sowie die belgische Nationalspielerin Jill Janssens von der TSG 1899 Hoffenheim.

Mit diesen Verpflichtungen hat Union bereits sein Mittelfeld und die Abwehr deutlich verstärkt und setzt nun den Fokus auf die Offensive. Als nächster viel versprechender Transfer wird die österreichische Nationalspielerin Barbara Dunst vom FC Bayern München gehandelt. Die zentrale Mittelfeldspielerin, die im vergangenen Sommer aus Frankfurt nach München wechselte, kam in der abgelaufenen Saison aufgrund eines längeren Kreuzbandrisses nur zu 17 Bundesliga-Einsätzen, wobei sie nur sechsmal von Beginn an spielte.

Dennoch bringt sie enorme Erfahrung mit 94 Länderspielen für Österreich mit. Dunst besitzt in München noch einen Vertrag bis 2028, für eine Verpflichtung wäre eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich fällig. Zusätzlich zeigt Union Interesse an der 19-jährigen Schweizer Sturm-Talent Leela Egli, die bereits vier A-Länderspiele für die Schweiz bestritten hat. Beim SC Freiburg war Egli in der letzten Saison sowohl als Einwechselspielerin als auch in der Startelf aktiv, was ihre Flexibilität unterstreicht.

Sollten beide Transfers zustande kommen, würde Unions Offensive deutlich an Qualität gewinnen. Mit diesen gezielten Verstärkungen verfolgt Union Berlin klar das Ziel, sich in der Bundesliga dauerhaft im oberen Tabellendrittel zu etablieren. Bereits in ihrer ersten Bundesliga-Saison als Aufsteiger sorgten die Köpenickerinnen für Aufsehen, indem sie nicht nur mit einer selbstbewussten Transferpolitik überzeugten, sondern auch mit einer starken sportlichen Leistung auf Platz neun landeten.

Ein besonderes Highlight war die Fanschaft: Mit insgesamt 106.708 Zuschauern bei den Heimspielen zogen sie die meisten Besucher aller Bundesligisten in die Alte Försterei. Diese euphorische Heimkulisse und die nun weiter verbesserte Mannschaft bieten beste Voraussetzungen, um in den kommenden Spielzeiten nicht nur die Zuschauerrekorde zu verteidigen, sondern auch um die Teilnahme an internationalen Wettbewerben mitzuspielen. Die developments zeigen, dass Union Berlin seine Frauenmannschaft ambitioniert und nachhaltig zu einem Top-Club in Deutschland aufbauen möchte





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