Union Berlin entlässt Trainer Mauro Lustrinelli nach der 1:2-Pleite in Mainz. Auch Sportvorstand Horst Heldt verlässt den Verein zum Sommer.

Union Berlin trifft eine doppelte Personalentscheidung im Profibereich. Der Bundesligist hat Trainer Mauro Lustrinelli freigestellt. Parallel dazu beendet der Verein die Zusammenarbeit mit Sportvorstand Horst Heldt. Die Ankündigung erfolgte am späten Samstagabend.

Mauro Lustrinelli tritt als Cheftrainer zurück

Mauro Lustrinelli ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Die Beurlaubung erfolgte unmittelbar nach dem 1:2-Auswärtsspiel in Mainz am Samstagnachmittag. Der 50-jährige Schweizer stand erst seit Saisonbeginn in Berlin. Er kam vom Schweizer Meister FC Thun zum Verein. Sein Vertrag lief ursprünglich langfristig.

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Nach nur fünf Monaten endet seine Amtszeit nun plötzlich. Präsident Dirk Zingler begründet die Entscheidung mit der sportlichen Lage. Die Spielweise und die Ergebnisse gefährden den Klassenerhalt. Die im Sommer vereinbarte Ausrichtung habe nicht zum Erfolg geführt. Auch die Kaderveränderungen entsprachen nicht der erwarteten Entwicklung.

Horst Heldt verlässt den Verein zum Sommerende

Sportvorstand Horst Heldt scheidet ebenfalls aus dem Verein aus. Der 56-Jährige wird seine Aufgaben im kommenden Sommer niederlegen. Die Trennung wurde gemeinsam beschlossen. Dirk Zingler lobte die Professionalität und die menschlichen Qualitäten von Heldt. Die Zusammenarbeit soll bis zum Saisonende geordnet fortgesetzt werden.

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Die Aufgaben von Horst Heldt werden bis zu seinem Weggang aufrechterhalten. Er arbeitet mit Maximilian Hoffmann und dem gesamten Team zusammen. Das gemeinsame Ziel bleibt der Klassenerhalt in dieser Saison. Nach der Saison übergibt Heldt den Bereich an seinen Nachfolger. Die Übergabe soll geordnet erfolgen.

Maximilian Hoffmann übernimmt vorübergehend Verantwortung

Maximilian Hoffmann ist weiterhin im Verein tätig. Er unterstützt das Team und die Führungsebene bis zum Saisonende. Die Zusammenarbeit mit Horst Heldt läuft bis zur Sommerpause weiter. Hoffmann bleibt Teil der Struktur, die den Übergang vorbereitet.

Union Berlin steht unter Druck. Der Klassenerhalt ist das primäre Ziel. Die Personalentscheidungen sollen neue Impulse setzen. Die sportliche Leitung sucht nun nach Lösungen für die verbleibenden Spiele. Die Mannschaft muss die Leistungen verbessern.

Auswirkungen auf die kommende Spielzeit

Die Entscheidungen betreffen die Struktur der Spielzeit. Ein neuer Trainer wird für die nächste Runde benötigt. Die Suche nach einer Nachfolge ist der nächste Schritt. Die Klubführung muss schnell agieren, um Zeit zu sparen.

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Horst Heldt bleibt bis zum Sommer im Amt. Seine Erfahrung fließt noch in die Vorbereitung ein. Die Übergabe an den Nachfolger ist geplant. Der Verein will die Weichen für die Zukunft stellen.