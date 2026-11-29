Der 1. FC Union Berlin hat Trainer Mauro Lustrinelli entlassen. Präsident Dirk Zingler begründet die Zäsur mit gefährdetem Klassenerhalt und gescheiterter Spielidee.

Der 1. FC Union Berlin hat die sportliche Leitung unter Trainer Mauro Lustrinelli und die damit verbundene strategische Ausrichtung des Vereins beendet. Präsident Dirk Zingler kündigte diese fundamentale Zäsur bereits im vergangenen Mai an, da die aktuelle Spielweise und die daraus resultierenden Ergebnisse den Klassenerhalt in der Bundesliga massiv gefährden. Die Entlassung von Lustrinelli markiert das vorzeitige Ende eines dreijährigen Versuchs, den Verein nach Jahren des sportlichen Stillstands neu zu erfinden. Die Köpenicker stufen die Umsetzung dieser fußballerischen Revolution als gescheitert ein und setzen nun auf ein dringendes Umdenken, um den Abstieg zu verhindern.

Das Ende der fußballerischen Revolution

Die Idee von Zingler sah vor, Union Berlin nach der Trennung vom Erfolgstrainer Urs Fischer im November 2023 grundlegend zu transformieren. Lustrinelli, der aus der Schweiz kam, sollte ein aggressives Pressing und einen schnellen Übergang ins Offensivspiel etablieren. Diese Intention war fachlich prinzipiell richtig, doch die praktische Ausführung scheiterte an der mangelnden personellen Ausstattung. Der Verein verlor im vergangenen Sommer wichtige Stützen seines Abwehrbollwerks, darunter Danilho Doekhi und Diogo Leite, die beide ablösefrei den Verein verließen. Zudem wurde mit Andrej Ilić der einzige Stürmer mit nachgewiesener Bundesligareife durch eine Blinddarm-Operation bis in den November zurückgeworfen, was die offensive Umstellung weiter erschwerte.

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Transfermisserfolge und holprige Vorbereitung

Neben den Defiziten im Kader sorgten auch die Transfermaßnahmen für Unruhe und Tiefschläge. Am letzten Tag der Transferperiode verkaufte Union Berlin den Offensivspieler Ilyas Ansah für einen zweistelligen Millionenbetrag nach England. Der erhoffte Ersatz für diesen Verkaufsausfall fiel nicht im geplanten Rahmen, was die offensive Lücke im Team vergrößerte. Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief zudem holprig, da die Planung noch nach den Wünschen des Vorgängers Steffen Baumgart mit zahlreichen Testspielen erfolgte. Dies führte zu einer inkonsistenten Saisonvorbereitung, die sich nicht mit der aggressiven Spielweise von Lustrinelli vereinbaren ließ und den Spielern keine Zeit für die notwendige Anpassung an das neue System gab.

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Die aktuelle sportliche Lage und Tabellenposition

Die ersten Saisonwochen zeigten schnell, dass die gewählten Wege nicht den gewünschten Erfolg brachten. Mit nur sieben Punkten aus elf Spielen befindet sich Union Berlin als Vorletzter in einer kritischen Position. Das desolate Torverhältnis unterstreicht die Offensive-Probleme und macht den Verein zum klar definierten Abstiegskandidaten. Die Trennung von Lustrinelli war daher folgerichtig, um die sofortige Verbesserung der Ergebnisse zu erzwingen. Seit der Ära von Urs Fischer hat keiner der Trainer mehr einen kompletten Saisonverlauf von Anfang bis Ende durchgehalten. Das Risiko eines Abstiegs ist in dieser Saison so hoch wie noch nie, weshalb die Vereinsführung keine Zeit für weitere experimentelle Phasen verschwenden kann.

Neue Struktur im Sportmanagement und kommende Schritte

Neben der Trainerentlassung finden auch personelle Weichenstellungen im Management statt. Sportchef Horst Heldt darf zwar bis zum Saisonende weiterarbeiten, doch sein Vertrag wird danach nicht mehr verlängert. Bis dahin amtiert er an der Seite von Maximilian Hoffmann, der vom Leiter der Talententwicklung auf die neu geschaffene Position des Sportdirektors befördert wurde. Union Berlin sucht in den kommenden Tagen nach einem neuen Trainer, der sich als Pragmatiker outet. Der Fokus verschiebt sich vollständig von spielerischen Idealen hin zum sportlichen Überleben, wobei die Entscheidung der Vereinsführung um Zingler, Heldt und Hoffmann nun schnell sitzen muss, um die Krise zu beenden.