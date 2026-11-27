Union Berlins Ex-Trainer: Das sagt Urs Fischer über die Kritik an Mauro Lustrinelli
Vor dem Spiel gegen Mainz 05 spricht Ex-Union-Trainer Urs Fischer über die Kritik an Mauro Lustrinelli und ihre gemeinsame Zeit. Union-News im Blog.
Vor dem Spiel gegen Mainz 05 spricht Ex-Union-Trainer Urs Fischer über die Kritik an Mauro Lustrinelli und ihre gemeinsame Zeit. Union-News im Blog.wird die Lage zunehmend unangenehm.
Dafür gelang ihnen mit der deutschen Nummer 1, Ann-Katrin Berger, ein echter Coup auf dem Transfermarkt. Folgt im Winter eine weitere Nationalspielerin? Für die Männer von Union Berlin läuft es gerade hingegen alles andere als rund. Gegen RB Leipzig musste das Team voneine derbe 1:5-Heimpleite einstecken.
Am Samstag gibt es beim Krisenspiel gegen Mainz 05 das Wiedersehen mit Urs Fischer, der vor dem Spiel über die Kritik an Lustrinelli sprach. Jens Härtel hingegen hat Grund zur Freude. Nach Ablauf seiner Sperre kehrt er als Trainer der U19 an die Seitenlinie zurück. Er wird zeigen müssen, ob er sich reflektiert hat.
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