Union der Baum: Mittelstands-Abgeordneten drohen Regierungskoalition mit Entzug ihrer Unterstützung - Keine Steuererhöhungen, kein Sondervermögen Infrastruktur, keine Erhöhungen für Einkommen- und Erbschaftsteuer, sondern Entlastungen für KMU, undتها das Handwerk an Versicherungsfremde Leistungen und fordert strukturelle Reformen.

Die Mittelständler, ein mächtiger Parlamentskreis mit zwei Drittel aller CDU/CSU-Abgeordneten als Mitgliedern, drohen der Regierungskoalition mit dem Entzug ihrer Unterstützung, wenn neue Steuern oder Investitionen in andere Bereiche überalternative Mittel financiert werden. Sie fordern Entlastungen für KMU und ent puhe von Versicherungsfremden Leistungen. Gleichzeitig warnen sie vor strukturellen Reformen, die das Vertrauen in eine verlässliche Politik gefährden könnten.

Jetzt brennt innerhalb der Union der Baum! Der mächtige Parlamentskreis Mittelstand (PKM), in dem zwei Drittel aller CDU/CSU-Abgeordneten Mitglied sind, macht Kanzler Friedrich Merz (70) kräftig Feuer – und droht implizit mit dem Entzug der Unterstützung für die Regierungskoalition!

Die Mittelständler schreiben, sie hätten viele Entscheidungen mitgetragen und dabei zähneknirschend für die Handlungsfähigkeit der Koalition Kompromisse ermöglicht. Jetzt ziehen sie aber eine rote Linie: keine Steuererhöhungen mehr! In dem Beschluss, der BILD vorliegt, schreibt die Gruppe um den Vorsitzenden Christian von Stetten (55): „Diese Kompromissbereitschaft findet jedoch dort ihre Grenze, wo zusätzliche steuerliche Belastungen zur Diskussion gestellt, Mittel für wachstumsfördernde Maßnahmen zur Finanzierung anderer Aufgaben herangezogen oder zentrale Grundsätze einer soliden Haushaltspolitik infrage gestellt werden. “ Die Botschaft: Schluss mit neuen Belastun..





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