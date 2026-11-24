Die Union will der geplanten Reform der Einkommensteuer nur unter bestimmten Bedingungen zustimmen. Voraussetzung dafür ist das Fortkommen der vereinbarten Arbeitsmarktreform.

Die Union will der geplanten Reform der Einkommensteuer nur unter bestimmten Bedingungen zustimmen. Voraussetzung dafür ist das Fortkommen der vereinbarten Arbeitsmarktreform.von Fortschritten bei der Arbeitsmarktreform abhängig.

In der Unionsfraktion pocht man darauf, dass beide Reformpakete des Koalitionsausschusses vom 1. Juli ausschließlich gemeinsam umgesetzt werden.kommt nur in Betracht, wenn wir für den Arbeitsmarkt neue Flexibilität schaffen. Falls die SPD sich nicht an die Verabredung halten kann, kann es keine Steuererhöhung geben.

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“ Das von der Union durchgesetzte Arbeitsmarktpaket sieht mehrere Maßnahmen zur Flexibilisierung vor. Vorgesehen sind unter anderem eine Lockerung des Kündigungsschutzes sowie die Ausweitung befristeter Arbeitsverträge von zwei auf vier Jahre.

Zudem soll die zulässige Sonntags- und Feiertagsarbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien ab Januar von drei auf bis zu acht Stunden steigen. Da der Gesetzentwurf bislang nicht im Bundestag beraten wurde, vermutet die CDU/CSU eine gezielte Blockade durch die SPD. Im Gegenzug beinhaltet der Koalitionskompromiss eine Verschärfung der Abgaben für Höchstverdiener ab dem Jahr 2027.

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Der Spitzensteuersatz von 45 Prozent soll dann bereits ab einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 Euro greifen, während ab 280.000 Euro eine neue Steuerstufe von 47 Prozent vorgesehen ist.drohte in der Fraktionssitzung mit einer Blockade dieser Erhöhungen, wie „Bild“ berichtete. Laut Sitzungsteilnehmern betonte Merz dabei: „Alles stehe in einem Zusammenhang.

“ Und auch Kanzleramtschef Frei macht laut „Bild“ deutlich: Ohne Zustimmung der SPD zur Arbeitsmarkt-Reform werde es keine Anhebung der Reichensteuer geben.