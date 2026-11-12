Union droht mit Vertrauensverlust wegen Stromsteuersenkung 2027

Die CDU kritisiert scharf die Blockadehaltung der SPD bei der Stromsteuersenkung im Bundeshaushalt 2027. Finanzminister Klingbeil lehnt dies ab, was die Koalition vor neue Herausforderungen stellt.

Die schwarz-rote Koalition befindet sich in einer schweren innenpolitischen Krise. Nach dem Scheitern der Vereinbarungen zur Stromsteuersenkung im Bundeshaushalt 2027 droht der Unionsfraktion unter Führung von Friedrich Merz ein massiver Glaubwürdigkeitsverlust. Während mehrere andere Streitpunkte aus dem Weg geräumt wurden, bleibt die Senkung der Stromsteuer aus Sicht der SPD nicht finanzierbar. Die Union sieht sich dadurch vor das Problem gestellt, ihren Wahlkampfversprechen nicht nachkommen zu können.

Kern der Debatte und Finanzierungsprobleme

Der zentrale Streitpunkt betrifft die Absenkung der Stromsteuer für alle Verbraucher, die eigentlich im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Ursprünglich sollte die Reform zum 1. Juli 2027 in Kraft treten. Allerdings erklärte Matthias Miersch am Donnerstag gegenüber den Funke Medien, dass diese Maßnahme derzeit nicht finanzierbar sei. Die Kosten beliefen sich im kommenden Jahr auf rund fünf Milliarden Euro. Für das Jahr 2028 besteine ebenfalls ein großes Problem bei der Finanzierung. Miersch äußerte Zweifel, dass sich diese Frage noch bis Ende der Woche im Zuge der Haushaltsberatungen lösen ließe.

Also read NVV verzichtet auf Preiserhöhung im Januar 2027 wegen Tarifreform

Friedrich Merz will die Stromsteuersenkung dennoch nicht kampflos aufgeben. Wie die Bild am Donnerstag berichtete, wird der CDU-Chef versuchen, das Thema auf der nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses am Dienstag erneut mit dem Koalitionspartner SPD zu klären. Das Ziel besteht darin, die Senkung durchzusetzen, obwohl die Finanzplanung der Bundesregierung dies aktuell als unmöglich darstellt. Die Union betrachtet die Durchführung als unverhandelbares Kernanliegen.

Interne Konflikte und Stimmungen in der Union

Innerhalb der Unionsfraktion herrscht erhebliche Unruhe und Frust über das Scheitern der Verhandlungen. Während die SPD in ihrem Treffen nach einer Dreiviertelstunde bereits fertig war, tagte die Union rund drei Stunden lang. Die Stimmung in den Reihen der Christdemokraten sei mau, so ein Bericht der Bild-Zeitung. Der CDU-Politiker Zimiaks habe eine Brandrede gehalten und konstatiert, dass das einzige gewollte Anliegen, die Stromsteuersenkung, nun nicht komme.

Advertisement

Zimiaks fasste die Lage düster zusammen: Wir verlieren jede Glaubwürdigkeit. Es gehe nicht nur um das Geld, sondern um das Vertrauen in den Kanzler. Mehr und mehr Unionsabgeordnete zweifelten an Merz Verhandlungsgeschick. Ein Parlamentarier zitierte die Aussage, dass Merz einfach nichts bei den Sozialdemokraten durchsetzen könne. Obwohl Merz wegen seines Geburtstagsessens mit der Familie nicht an der Krisensitzung am Mittwochabend teilnahm, erfuhr er von der aufkeimenden Wut in der Fraktion.

Straßen vor der SPD und den nächsten Schritten

Die Verantwortung für das Desaster schiebt die Union nun dem Finanzministerium zu. Lars Hoppermann gab gegenüber der Bild- Zeitung die Schuld bei Finanzminister Lars Klingbeil . Hoppermann wies darauf hin, dass der Finanzminister die Senkung im Koalitionsvertrag versprochen habe. Nun stehe die Frage im Raum, was dieses Wort noch wert sei. Er warf der SPD vor, den zentralen Punkt blockiert zu haben, den die CDU in den Verhandlungen erreichen wollte.

Hoppermann forderte, dass Lars Klingbeil dies nun den Bürgern erklären müsse. Der Tenor unter den Sitzungsteilnehmern laut Bild ist, dass die Unionsfraktionsspitze um Oliver Frei Schwierigkeiten bekommen könnte, die Kompromisse mit der SPD unter den eigenen Leuten durchzusetzen. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland wird am 25. April 2027 gewählt. Die Senkung soll dort punkten, um im Landtagswahlkampf Vorteile zu erlangen.

Trotz der harten Rhetorik bleibt die Frage offen, wie die weitere politische Entwicklung aussieht. Die SPD sieht im Etat 2027 keine weiteren Spielräume und forderte entsprechende Vorschläge für eine Gegenfinanzierung. Die Union hingegen verlangt eine Einlösung des Versprechens aus dem Koalitionsvertrag als Frage des Vertrauens. Es gelte, nicht zu viel zu versprechen, aber alles zu halten. Die kommende Woche wird entscheidend darüber befinden, ob die Koalition zusammenhält oder weiter auseinanderdriftet.