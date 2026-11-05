Union einigt sich auf Aigner als Kandidatin für Bundespräsidentenamt

Die Union stellt Ilse Aigner als gemeinsame Kandidatin für das Bundespräsidentenamt auf. Während die SPD massive Vorbehalte gegen den geplanten Spritpreisdeckel äußert, wird die Kooperationsbereitschaft gelobt.

Die Christlich Demokratische Union und die Christlich-Soziale Union haben sich auf die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als gemeinsame Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin festgelegt. Diese Personalie stößt auf breite Zustimmung innerhalb der regierenden Koalition, da Aigner als Figur wahrgenommen wird, die über die parteipolitischen Grenzen hinweg Vertrauen genießt. Insbesondere aus dem Nachbarland Brandenburg kommt nun eine klare Unterstützung für diese Entscheidung, die die politische Landschaft im Vorfeld der notwendigen Nachfolge für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier neu ordnet.

Politische Unterstützung aus Brandenburg

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD bezieht klar Position und erklärt seine volle Unterstützung für Ilse Aigner. Woidke betont in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin "Politico", dass Aigner sämtliche Eigenschaften mitbringe, die eine gute Bundespräsidentin auszeichnen. Für ihn ist sie die perfekte Kandidatin, die die deutsche Politik aus dem Effeff kennt und nahbar wirkt. Seine Begründung liegt in der Fähigkeit Aigners, zuzuhören und bei Menschen anzukommen, was für das repräsentative Amt von entscheidender Bedeutung ist. Woidke äußert sich erfreut darüber, dass Aigner vorgeschlagen wird, was die überparteiliche Akzeptanz unterstreicht.

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Auch der brandenburgische CDU-Innenminister Jan Redmann, der zugleich Vize-Ministerpräsident ist, spricht sich explizit für eine Kandidatur von Ilse Aigner aus. Redmann bezeichnet sie als eine Persönlichkeit, die wie gemacht für das höchste Staatsamt sei. Er verweist auf ihre langjährige Erfahrung, ihr politisches Format und die weitreichende Anerkennung, die sie über die eigene Parteigrenzen hinaus geniesst. Redmann ist überzeugt, dass Aigner in der aktuellen Lage Menschen zusammenführen kann, was für das Land dringend erforderlich sei.

Bundesweite Einigung der Union

Die Unterstützung für Aigner erstreckt sich weit über Brandenburg hinaus und findet nun auch in den ostdeutschen Ländern große Zustimmung. Der geschäftsführende Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), sieht in Aigner eine sehr gute Kandidatin für das Bundespräsidialamt. Damit schließt er sich den Regierungschefs der Nachbarländer Sachsen und Thüringen an. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wünscht sich, dass Aigner am Montag als gemeinsame Kandidatin der Union präsentiert wird. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) bestätigt dem "Stern" gegenüber, dass sie das Zeug zur Bundespräsidentin habe und findet die Personalie gut.

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Auf Bundesebene erwartet Unionsfraktionschef Thorsten Frei, dass der Vorschlag von CDU und CSU parteiübergreifend auf breite Zustimmung stoßen wird. Frei verweist darauf, dass Aigner ihre Eignung über viele Jahrzehnte in der bayerischen und deutschen Politik bereits bewiesen habe. Eine formale Entscheidung darüber, wen die Union als gemeinsame Kandidatin aufstellt, steht für Anfang der folgenden Woche an. Am Montag werden sich das CDU-Präsidium und der CDU-Vorstand offiziell mit der Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beschäftigen.

Straßer Konflikt um den Spritpreisdeckel

Neben der Präsidentschaftswahl belastet ein massiver Streit innerhalb der Koalition die Zusammenarbeit. Die SPD übt erheblichen Druck auf Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) aus, um das geplante Gesetz zum Spritpreisdeckel nachzubessern. Fraktionsvize Armand Zorn fordert von Reiche, dass sie in der kommenden Woche einen konkreten Vorschlag vorlegt, der während der Weihnachtsferien gilt. Die SPD lehnt jeden Gesetzesentwurf ab, der vorschreibt, dass die Bürger im Januar drei Wochen lang historische Preisanstiege hinnehmen müssen, bevor die Preisbremse greift.

Der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf kündigte am Dienstag massiven Widerstand gegen den aktuellen Entwurf von Wirtschaftsministerin Reiche an. Er argumentiert, dass der Vorschlag viel zu spät greife und in der Praxis weitgehend wirkungslos bleibe. Zorn betont zudem, dass es nicht hinnehmbar sei, wenn die Befristung des Deckels bereits Ende März wieder auslaufe. Angesichts der Preissprünge infolge des Iran-Konflikts sei jetzt Handeln gefragt, um die Margen der Mineralölindustrie zu begrenzen. Die Krise sei akut und erfordere sofortige Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher.

Koalitionsstabilität und künftige Herausforderungen

Trotz dieser schweren Differenzen im Wirtschaftsbereich betonte Bundeskanzler Friedrich Merz die funktionsfähige Zusammenarbeit in der Koalition mit der SPD. Merz erklärte dies beim SPD-Wirtschaftsforum in Berlin und versicherte, dass die Koalition besser arbeite, als es der politischen Wahrnehmung entspreche. Er hob hervor, dass mehr erreicht worden sei, als die Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen wollen oder können. Angesichts der politischen Ränder müsse die demokratische Mitte beweisen, dass sie in der Lage ist, komplexe Probleme zu lösen.

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Die Koalition steht vor wegweisenden Wochen, in denen es unter anderem um den Bundeshaushalt 2027 und strittige Themen wie die Zuckersteuer geht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die anstehende Rentenreform, bei der es in SPD und CDU Vorbehalte gegen die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren gibt. Merz betonte, dass zentrale Elemente wie die Frühverrentung Teil des Gesamtpakets bleiben müssten. Er deutete jedoch Kompromisslinien an, da im Vorschlag der Renten-Kommission genug Spielraum für Details, Übergangsfristen und Härtefallregelungen bestehe. Diese Wochen werden entscheiden, wie stabil die Regierungskoalition auch unter innerparteilichem Druck agieren kann.