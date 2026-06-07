Union fällt auf 21 Prozent - Merz' Zustimmung bricht ein - AfD bleibt stärkste Kraft

Sonntagstrend zeigt historischen Tiefstand für CDU/CSU und massiven Vertrauensverlust für Kanzler Merz. AfD stabilisiert sich als stärkste Partei, während FDP und BSW den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen würden.

Die politische Landschaft in Deutschland verschiebt sich weiter, wie der aktuelle Sonntagstrend für die Bild am Sonntag zeigt. Im Vergleich zur Vorwoche musste die Union einen weiteren Rückschlag hinnehmen und verliert einen Prozentpunkt, sodass CDU und CSU gemeinsam nur noch bei 21 Prozent liegen.

Dies stellt den niedrigsten Wert für die Unionsparteien seit dem Jahr 2021 dar und unterstreicht einen anhaltenden Abwärtstrend. Während die SPD unverändert bei zwölf Prozent bleibt, kann die AfD ihren Status als stärkste politische Kraft im Land mit 29 Prozent behaupten. Die Grünen kämen auf 14 Prozent, die Linke auf elf Prozent. Das BSW und die FDP erreichen mit jeweils drei Prozent derzeit nicht die necessary Mehrheit für einen Wiedereinzug in den Bundestag.

Diese Zahlen deuten auf eine zunehmende Fragmentierung des Parteienspektrums hin, bei der die etablierten Volksparteien weiter an Boden verlieren. Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und insbesondere mit Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU hat deutlich zugenommen. Eine separate Umfrage ergab, dass 77 Prozent der Befragten mit der Arbeit des Kanzlers unzufrieden sind, ein Anstieg um sechs Prozentpunkte seit der letzten Erhebung Ende April. Nur noch 15 Prozent zeigen sich zufrieden, was einem Rückgang von vier Punkten entspricht.

Diese drastische Verschlechterung der persönlichen Zustimmungswerte für Merz fällt zeitgleich mit den schlechten Umfragewerten seiner Partei zusammen und deutet auf tiefgreifende strukturelle Probleme in der Regierungskoalition hin. Die Kritik erstreckt sich offenbar weit über typische Unzufriedenheiten in der zweiten Amtsperiode einer neuen Regierung hinaus, wie Hermann Binkert, Chef des Instituts Insa, analysiert. Seiner Einschätzung nach sending die aktuellen Zahlen ein klares Warnsignal an die Bundesregierung. Für den Sonntagstrend befragte das Institut Insa im Zeitraum vom 1. bis 5.

Juni 1206 Menschen. Die maximale Fehlertoleranz der Umfrage wurde mit plus/minus 2,9 Prozentpunkten angegeben. Die kombinierten Daten aus Partei- und Kanzlerzufriedenheit zeichnen ein besorgniserregendes Bild für die amtierende Regierung. Binkert warnt, dass eine Regierung, die es nicht einmal schaffe, ihre verbliebenen eigenen Wähler zu überzeugen, zwangsläufig scheitern müsse.

Die aktuelle Situation gehe in ihrem Ausmaß weit über das hinaus, was in einem zweiten Amtsjahr üblich sei. Dies legt nahe, dass die Probleme nicht nur kurzfristiger Natur sind, sondern möglicherweise grundlegende politische oder strategische Fehler zugrunde liegen. Die Umfragen könnten Vorboten für deutliche Verschiebungen bei zukünftigen Wahlen sein, sofern die Regierung keine Trendwende schafft





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