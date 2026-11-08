Die Unionsfraktionschefs Sebastian Lechner, Andreas Bühl und die CSU setzen Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz. Sie fordern eine Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß, eine schnelle Entlastung für Familien und den Mittelstand sowie tiefgreifende Reformen im Sozialsystem zur Eindämmung steigender Kosten in Rente, Gesundheit und Pflege.

Die Fraktionschefs der Unionsparteien CSU und CDU üben deutlichen Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz aus, um eine fundamentale Änderung der energiepolitischen Lastenverteilung durchzusetzen. Sie fordern eine umfassende Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß, die nicht nur einzelnen Wirtschaftszweiden vorbehalten sein darf, sondern allen Verbrauchern zugutekommen soll. Dies betrifft direkt Millionen von Familien, Handwerksbetrieben sowie den gesamten Handel und den deutschen Mittelstand, die unter den aktuellen hohen Energiekosten leiden.

Sebastian Lechner, der 45-jährige CDU-Politiker und Vorsitzende der Fraktionsvorsitzendenkonferenz, hat die Erwartungen der Union im Kanzleramt am Sonntagabend klar kommuniziert. Seine Botschaft an die Bundesregierung lautet, dass staatliche Abgaben drastisch reduziert werden müssen, damit die beabsichtigte Entlastung tatsächlich bei den Bürgern und den betriebswirtschaftlichen Kunden ankommt. Die Union betrachtet die Strompreise als kritischen Standortfaktor, der für Familien und Unternehmen spürbar sinken muss, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.

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Kernforderung zur Stromsteuer Senkung

Im Mittelpunkt der Forderungen steht die Forderung nach einer flächendeckenden Senkung der Stromsteuer. Sebastian Lechner betont, dass die aktuelle Praxis, Entlastungen nur für einzelne Branchen bereitzustellen, nicht ausreicht. Die Union verlangt eine politische Kehrtwende, bei der alle Endverbraucher von der niedrigeren Steuer profitieren. Dies soll eine messbare Erhöhung der Kaufkraft und eine Verringerung der Betriebskosten in der gesamten Volkswirtschaft bewirken, ohne dass die Union dabei auf gezielte Sonderregelungen setzt.

Kritik am Sozialstaat und Rentenpolitik

Neben der Energiepolitik stehen die Sozialversicherungen erneut im Fokus der kritischen Analyse durch die Unionsparteien. Bei den Bereichen Rente, Gesundheit und Pflege wird ein dringender Bedarf gesehen, den fortlaufenden Kostenanstieg effektiv zu bremsen. Andreas Bühl, der 39-jährige CDU-Fraktionschef, unterstreicht, dass die Menschen und Betriebe nicht auf weitere Reformgipfel warten wollen, sondern auf sofort spürbare Ergebnisse. Die Union fordert zügige Maßnahmen, die Bürokratie abbauen und die Leistungen einfacher gestalten, um die Belastung für den Staatshaushalt und die Beitragszahler zu mindern.

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Reformvorschläge zur Altersvorsorge

Spezifische legislative Änderungen werden im Kontext der Rentenpolitik mit dem Konzept der Rente mit 63 gefordert. Sebastian Lechner und seine Kollegien drängen darauf, die Ausgaben in diesem Bereich gesetzlich zu begrenzen. Parallel dazu wird die Einführung einer verpflichtenden Altersvorsorge mit Kapitaldeckung gefordert, um die nachhaltige Absicherung der Bevölkerung im Alter zu gewährleisten. Diese Maßnahmen sollen die finanzielle Stabilität des Systems stärken und zukünftige Defizite durch eine diversifizierte Sparstrategie der Bürger abfedern.

Finanzierung und Entlastung der Angehörigen

Ein weiterer Schwerpunkt der Forderungen betrifft die Unterstützung für Angehörige und die Finanzierung sozialer Leistungen. Die CSU, vertreten durch ihren Repräsentanten mit der Altersangabe 62, fordert mehr direkte Hilfen für pflegende Angehörige. Der Bund soll versicherungsfremde Leistungen, insbesondere die im Zusammenhang mit den Corona-Kosten stehenden Aufwendungen, vollständig aus Steuermitteln erstatten. Dies soll den Sozialfonds entlasten und sicherstellen, dass Mittel effizienter für die eigentlichen Versicherungsleistungen genutzt werden können, während gleichzeitig Berichtspflichten radikal reduziert werden sollen.