Nach der 0:3-Nullserien-Niederlage analysiert Trainerin Marie-Louise Eta die Defizite im Strafraum und die Ausrichtung auf die etablierten Spitzenteams wie Bayer Leverkusen und Werder Bremen.

Die Fußballfrauen von Union Berlin stehen nach zwei bitteren Niederlagen vor einer Herausforderung, die den Abstand zu den führenden Teams der Liga verdeutlicht. Auf das 0:2 in Bremen folgte am Freitagabend eine 0:3-Niederlage gegen den Meister Bayer Leverkusen. Die Trainerin des Vereins, Marie-Louise Eta, erkennt die Diskrepanz zwischen den aktuellen Leistungen und den sportlichen Ambitionen klar an. Das Team befindet sich zwar im oberen Mittelfeld der Tabelle, muss aber erkennen, dass die Distanz zu den Tabellenführern noch signifikant ist.

Taktische Defizite im Strafraum identifiziert

Die ehemalige Nationalspielerin und aktuelle Cheftrainerin übt harte Kritik an der Defensive und Offensivstruktur ihrer Spielerinnen. Besonders das Verhalten im Strafraum wird von Eta als kritischer Schwachpunkt benannt, wo Spiele oft entschieden werden. Sie betont, dass im Moment in einigen Bereichen noch Substanz fehlt, um mit den etablierten Top-Teams wie Bayer Leverkusen und Werder Bremen gleichzuziehen. Die Arbeit an dieser fundamentalen Schwäche ist das erklärte Ziel für die kommenden Wochen. Eta verweist darauf, dass diese Schwäche genau dort liegt, wo am Ende die Punkte geholt werden müssen.

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Kontrast zur ungeschlagenen Serie

Ein Blick zurück auf die letzten Monate zeigt, dass die Leistungskurve nicht immer so flach verlief wie in den letzten Spielen. Bis zum Duell in Bremen blieb Union unter der Ägide von Marie-Louise Eta in fünf Ligaspielen und zwei Pokalrunden ungeschlagen. Dieser gute Lauf ließ die Aufholjagd auf die Spitzenreiter lange realistisch erscheinen. Eta bewertet die aktuelle Situation dennoch nicht ausschließlich negativ. Sie betonte, dass Entwicklung ein Prozess sei, der nie geradlinig verlaufe. In vielen individuellen und teaminternen Aspekten sehe sie bereits eine positive Tendenz, die jedoch im entscheidenden Moment noch nicht ausreicht.

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Trainingsschwerpunkte und Kaderverfügbarkeit

Die nächste Chance, die identifizierten Mängel zu beheben, ergibt sich für das Team drei Wochen später. Das nächste Pflichtspiel findet am 13. Dezember um 14 Uhr in Köpenick statt, wenn das Tabellenschlusslicht 1. FSV Mainz 05 gastiert. Die Vorbereitungszeit nutzt das Team, um an den Inhalten zu arbeiten, die Eta als verbesserungswürdig markiert hat. Die Trainingsgruppe besteht jedoch nur aus einem kleinen Teil der Kadermitglieder. Nationalsspielerinnen, die sich in der Pause befinden, stehen nicht zur Verfügung, was die Trainingsintensität und -inhalte beeinflusst.

Ausblick auf das kommende Heimspiel

Trotz der geringeren Anzahl an verfügbaren Spielerinnen wird die Balance in allen Bereichen der Mannschaftsführung als wichtiges Ziel definiert. Marie-Louise Eta plant, mit den zur Verfügung stehenden Kräften weiter an der taktischen Disziplin zu feilen. Das bevorstehende Heimspiel gegen Mainz bietet die Möglichkeit, die letzten Wochen der Arbeit zu testen und erste Erfolge zu erzielen. Der Weg zurück an die Tabellenspitze erfordert weiterhin harte Arbeit und die Überwindung der aktuellen Defizite im direkten Zweikampf.