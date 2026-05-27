Union gibt Torwart-Talent Yannic Stein ab

Yannic Stein wechselt von Union Berlin zu Hansa Rostock in die 3. Liga, um Spielpraxis zu sammeln. Der 21-jährige Berliner war bei Union als großes Keeper-Talent bekannt, kam aber nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Union gibt Torwart -Talent Yannic Stein in Richtung Hansa Rostock ab. Der 21-jährige Berliner wechselt in die 3. Liga, um Spielpraxis zu sammeln. Stein war bei Union als großes Keeper-Talent bekannt, kam aber nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Der gebürtige Berliner trainierte früh bei den Profis mit und war mehrfach im Kader der Bundesliga- und Europapokal-Teams. Um Spielpraxis zu sammeln, wurde Stein an den Viertligisten VfB Lübeck und später an Babelsberg 03 verliehen. Für die Potsdamer absolvierte er in der Regionalliga Nordost 26 Spiele. Jetzt folgt der endgültige Abschied aus Berlin - und der Neustart bei der Kogge!

Sport-Boss Horst Heldt (56) sagte, dass die Eisernen Stammkeeper Frederik Rönnow (33) und die routinierten Ersatzleute Matheo Raab (28) und Carl Klaus (32) vorziehen. Klaus hatte seinen Vertrag erst kürzlich verlängert. Union hatte dem Nachwuchs-Keeper bis zur Frist am 30. April 2026 kein Angebot vorgelegt.

Ein klares Zeichen: Die Eisernen setzen zwischen den Pfosten offenbar auf Erfahrung statt auf junge Talente





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