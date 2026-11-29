CDU und CSU gehen die vom Sozialministerium vorgelegten Einschnitte bei der gesetzlichen Rente nicht weit genug. Der Unionsfraktionsvorsitzende Frei kritisiert Arbeitsminister Schweitzer deutlich. Dem Gesetzentwurf fehlten wesentliche Punkte, sagt er.

CDU und CSU gehen die vom Sozialministerium vorgelegten Einschnitte bei der gesetzlichen Rente nicht weit genug. Der Unionsfraktionsvorsitzende Frei kritisiert Arbeitsminister Schweitzer deutlich. Dem Gesetzentwurf fehlten wesentliche Punkte, sagt er.

Die Union verschärft zwei Tage nach der Vorstellung des Gesetzentwurfs zur Rentenreform ihre Kritik an Arbeitsminister Alexander Schweitzer von der SPD. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, kritisierte in der ARD, dass das Vorgehen Schweitzers "nicht in Ordnung" sei und grundlegende Änderungen an dessen Vorschlägen nötig seien. Der Sozialdemokrat bezeichnete seinen vorgelegten Gesetzentwurf im ZDF als "gute Grundlage für Gespräche". Ihm sprang SPD-Fraktionschef Matthias Miersch bei, der von einem guten Entwurf sprach.

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"Er verlangt allen Beteiligten Kompromisse ab, auch der SPD. Darin liegt seine Stärke", sagte Miersch. Frei kritisierte, dass wesentliche Teile einer nötigen Reform im Rentengesetzentwurf von Schweitzer nicht enthalten seien.