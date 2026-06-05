Union kritisiert Annalena Baerbock nach UN-Niederlage

Die Union kritisiert die ehemalige Grünen-Chefin Annalena Baerbock nach der Niederlage bei der Wahl für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Der CSU-Politiker Stephan Mayer fordert Baerbocks Befragung im Bundestag, während Hessens Minister für Internationales, Manfred Pentz, legt mit seiner Kritik an der UN-Blamage nach.

Deutschland ist bei der Wahl für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Die Union kritisiert die ehemalige Grünen-Chefin Annalena Baerbock und fordert ihre Befragung im Bundestag .

Der CSU-Politiker Stephan Mayer fordert, dass Baerbock erklären muss, wie sie die Mobilisierung von Mehrheiten für die deutsche Bewerbung um den nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat unternommen hat. Hessens Minister für Internationales, Manfred Pentz, legt mit seiner Kritik an der UN-Blamage nach. Pentz ist der Meinung, dass Annalena Baerbock die Schuld für die Niederlage trägt. Deutschland hat seine Kandidatur für den nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat bereits im Jahr 2019 angemeldet, aber es wurde nicht ordentlich vorbereitet. Die Bundesregierung muss nun die Ursachen dieser blamablen Wahlniederlage aufarbeiten





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