Union-Legende Trimmel bestattet B-Lizenz und sammelt Trainererfahrung

Christopher Trimmel hat seine Trainer-B-Lizenz erworben und nutzt die Zeit bei Union Berlin für Praxiserfahrung im Frauen-Training, um seine zweite Karriere vorzubereiten.

Christopher Trimmel, 39, hat seine Trainer-B-Lizenz erfolgreich bestanden und legt damit den Grundstein für seine zweite Karriere. Der Kapitän des 1. FC Union ist längst eine Legende des Vereins. Dennoch denkt er noch lange nicht an ein frühes Ende seiner aktiven Laufbahn. Stattdessen nutzt er die verbleibende Zeit auf dem Platz strategisch für die Vorbereitung auf den Trainerposten.

Abschluss der Trainerprüfung in Wien

Am vergangenen Dienstag erfolgte in Wien die offizielle Prüfung zur Trainer-B-Lizenz. Trimmel hat diese Hürde erfolgreich genommen und damit die formale Voraussetzung für seine ambitionierten Pläne erfüllt. Diese Lizenzebene ist entscheidend, um im professionellen Fußball als Cheftrainer oder Assistenztrainer tätig werden zu können. Die Bestätigung der Fähigkeiten markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Österreichers. Er integriert diesen Schritt nahtlos in seine aktuelle Zeit als Spieler.

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Praxis im Frauen-Training sammeln

Um die für die Erlangung höherer Trainerlizenzen erforderliche Praxiserfahrung zu sammeln, hospitierter Trimmel in den vergangenen Wochen mehrfach im Bereich des Frauen-Teams. Er möchte so oft wie möglich bei den Trainingseinheiten der Frauen anwesend sein. Parallel dazu verfolgt er die Spiele der Damenmannschaft aus einer spezifisch trainerischen Perspektive. Dieser systematische Ansatz ermöglicht es ihm, theoretisches Wissen direkt in der Praxis zu überprüfen und zu vertiefen.

Intensiver Austausch mit Trainerin Schaub

Ein zentraler Bestandteil dieser Lernphase ist der regelmäßige Austausch mit der Trainerin der Frauen, Loui Schaub. Trimmel hat erklärt, dass er sich in einem sehr guten Verhältnis mit ihr befindet. Er hebt hervor, dass er große Wertschätzung für ihre methodische Arbeit aufbringt. Das Ziel ist es, so viel wie möglich von ihren Erfahrungen und ihrer Taktik zu lernen. Dieser direkte Transfer von Wissen zwischen Spieler und Trainer beschleunigt seine fachliche Weiterbildung erheblich.

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Taktische Einblicke aus neuer Perspektive

Die Spielbesuche bieten Trimmel persönliche Einblicke, die über die reine Spielerlogik hinausgehen. Während der Woche beobachtet er, an welchen taktischen und technischen Inhalten im Training gearbeitet wird. Im Spiel selbst analysiert er dann, wie die Mannschaft diese Inhalte in der Dynamik der Partie umsetzt. Diese Beobachtung unter Trainergesichtspunkten empfindet er als besonders spannend und lehrreich. Er gewinnt so ein tieferes Verständnis für den strategischen Aufbau einer Mannschaft.

Zukunftsvorbereitung parallel zur Spielerkarriere

Während seine aktive Karriere auf dem Platz noch volle Priorität genießt, bereitet Trimmel seine Zukunft bereits konkret vor. Diese doppelte Belastung erfordert eine hohe Disziplin und Organisation. Er nutzt die Ressourcen des 1. FC Union optimal aus, um beide Karrierewege nahtlos zu verbinden. Der 39-Jährige zeigt damit ein klares Profil eines langfristigen Sportsmen, der den Übergang in die Trainerrolle gezielt und professionell gestaltet. Sein Engagement zeigt, wie wertvoll Veteranen für den Nachwuchs sein können.