Die Union strebt mit einem neuen Reformpaket tiefgreifende Änderungen an, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Die SPD widerspricht klar und verteidigt das aktuelle Einbürgerungsrecht.

Die Unionsparteien CDU und CSU haben Pläne für ein umfassendes Reformpaket vorgelegt, das weitreichende Veränderungen im deutschen Aufenthalts- und Staatsbürgerrecht vorsieht. Diese Initiative überschreitet deutlich den bisherigen Rahmen des Koalitionsvertrag s zwischen Union und SPD. Insbesondere bei der Einbürgerung und dem Sprachnachweis sollen strenge neue Kriterien eingeführt werden, die die aktuellen Bedingungen verschärfen.

Kernpunkte der Unions-Reformpläne

Derzeit beträgt die Wartezeit für eine natürliche Dauer fünf Jahre. Die Union möchte diese Frist auf acht Jahre verlängern, wobei dieselbe Regel für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern gelten soll. Zusätzlich soll der Nachweis der Sprachkenntnisse auf das Niveau B2 angehoben werden, statt des bisher geforderten B1. Wer seinen Lebensunterhalt nicht vollständig selbst bestreiten kann, soll künftig als Ausschlusskriterium für die Einbürgerung gelten.

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Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Annahme einer doppelten Staatsbürgerschaft. Dem Unionskonzept zufolge soll die deutsche Staatsbürgerschaft als Zweitausweis nur noch in außergewöhnlichen Ausnahmefällen erlaubt sein. In den meisten Fällen müsste ein Bewerber seinen ursprünglichen Pass abgeben. Dies stellt eine signifikante Abkehr von liberaleren Tendenzen dar und zielt auf eine strikte Regelhaftigkeit ab.

SPD widerspricht entschieden den neuen Vorschlägen

Stellvertretender innenpolitischer Sprecher der SPD, Hakan Demir, dementierte die Gerüchte über diese weitreichenden Pläne klar. Er bezeichnete die Berichte als frei erfunden und betonte, dass dazu keine Verhandlungen stattfanden. Die Union müsse aufhören, Menschen in die Quere zu kommen, die bereits seit Jahren in Deutschland lebten und arbeiteten. Die bestehenden Regeln seien gut und sollen so beibehalten werden.

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Demir argumentierte, dass Menschen, die hier leben, arbeiten, Deutsch sprechen und sich zu Demokratie und Grundgesetz bekennen, nach fünf Jahren gleichberechtigt dazugehören müssen. Er wies darauf hin, dass die SPD einer sogenannten Turboeinbürgerung nur unter der Bedingung zugestimmt hat, dass das Gesetz im Übrigen unberührt bleibt. Eine Veränderung dieser Kernregelung sei für die Partei undenkbar.

Politische Spannungen und künftige Verfahren

Die Kritik an den Union-Plänen zeigt eine deutliche Kluft in der Koalitionsarbeit auf. Demir kritisierte scharf, dass kein Konsens über diese Punkte bestehe und verwies auf die bindende Natur des Koalitionsvertrags. Die SPD wies die Union an, ihre eigenen Pakete in die Schachtel zu stecken, wenn sie den Vertrag nicht einhalten wolle. Eine sofortige Umsetzung der Unionsvorschläge ist daher politisch nicht absehbar.