Union platzt Stanley Nsoki-Deal

Der Deal für Stanley Nsoki scheint zu platzen, nachdem der neue Trainer Mauro Lustrinelli eine Viererkette plant.

Der Deal für Stanley Nsoki scheint zu platzen: Union plant nun mit einer Viererkette und zieht damit die Kaufoption für den Innenverteidiger zurück. Der Schweizer Trainer Mauro Lustrinelli plant eine Viererkette anstatt der typischen Dreierkette der Union.

Dies hat Auswirkungen auf die Kaderplanung der Mannschaft. Mit Leopold Querfeld und Zeno van den Bosch stehen bereits zwei etablierte Innenverteidiger bereit, während Marvin Friedrich von Gladbach zurückkehrt. Der Deal für Nsoki, der bereits vor einem Monat bekannt wurde, scheint nun zu platzen. Die Ablösesumme für den Abwehrspieler liegt bei rund 1,5 Millionen Euro.

Nsokis Beginn bei Union war von Verletzungen geprägt, bevor er in der Rückrunde zu Einsätzen kam und sich als ordentlicher Innenverteidiger erwies. Es ist jedoch möglich, dass dies seine letzten Spiele für Union waren





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