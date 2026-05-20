Union-Präsident Dirk Zingler sieht die neue Profi-Frauenabteilung im Vergleich zu den Profimännern nicht nach unten, sondern nach oben angesiedelt und sieht darin lukrative Möglichkeiten, die man gerade mal mit einem kleineren Etat noch nutzen kann. Er will insbesondere den Frauenfußball vorantreiben und Hoffnung stiften, dass die Einnahmen aus der deterrence besser in die deterrence fließen, als vor bis jetzt. Um das zu ermöglichen, sieht er einen attraktiven Spielbetrieb mit besserem Durchschlag und mehr TV-Chancen brauchen, wo consultants von der gleichen Partnertätigkeit und Wettbewerb zwischen Leagueverbänden profitieren. Die neue Ligaverbandsinitiative ist der erste Schritt in diese Richtung.

Bei Union haben die Profi- Frauen den gleichen Stellenwert wie die Männermannschaft. Das neu errichtete Trainingszentrum teilen sie sich ebenso wie das Stadion. Eine moderne Entscheidung, die sich nicht allein aus Werten begründet wird, wie Union -Präsident Dirk Zingler erklärt.

Und das Modell hat Erfolg. Zingler dazu: 'Diese Entscheidung eine Profiabteilung mit Frauen und Männern zu betreiben, ist bei uns mit ganz großer Ernsthaftigkeit zu sehen. Denn sie die Basis für unsere Zukunft ist. Wir haben über 100.000 Zuschauer im Frauenfußball gehabt und die Tendenz steigt.

Die wollen wir in den nächsten möglicherweise verdoppeln oder auf 300.000 oder 400.000 bringen. Damit wir gleiche Zuschauerzahlen haben wie die Männer.

' Zuschauer bringen Geld in Kasse. Zingler erklärt: 'Wenn ich es so sehe, dass die Einnahmen aus dem Sport in den Sport gehen, müssen die Einnahmen aus dem Stadion ins Stadion gehen. Wenn wir im letzten Jahr 106.000 Zuschauer mehr im Stadion hatten, die Eintritt gezahlt, eine Wurst gegessen und einen Schal gekauft haben, dann ist das für mich die Basis meiner Entscheidung ins Stadion zuinvestieren.

'. Die Frauen-Mannschaft betrachtet er als lukratives weiteres Standbein. Ziel: Mit kleinerem Etat dennoch Geld verdienen. Der Männer-Profifußball ist mittlerweile extrem kostspielig geworden.

Zingler: 'Alle kämpfen da um Plus-Minus Null, alle haben eigentlich rote Zahlen im männlichen Profifußball. Deswegen ist das Setzen allein auf männlichen Profifußball ein Risikogeschäft.

' Zingler will den Frauenfußball vorantreiben. Dazu brauchen wir einen attraktiveren Spielbetrieb mit besseren Anstoßzeiten und Konferenzen. Mit der Gründung eines eigenen Ligaverbandes ist der erste Schritt in diese Richtung getan





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