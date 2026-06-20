Führende Politiker werfen Luigi Pantisano ideologische Verblendung vor und fordern Konsequenzen.

Die Union reagiert auf Faschismus -Anschuldigung des neuen Linken-Chefs Luigi Pantisano . Führende Politik er werfen ihm ideologische Verblendung vor und fordern Konsequenzen. Pantisano hatte die Union im BILD-Interview mit Faschisten in Verbindung gebracht.

Nun werfen CDU-General Carsten Linnemann und Fraktionschef in Bayern Holetschek Pantisano vor, sich für jede politische Verantwortung disqualifiziert zu haben. Pantisano solle sich lieber um die explodierenden Straftaten aus dem linken Lager beschäftigen, so Holetschek. Am Samstag ruderte Pantisano bei der Deutschen Presseagentur zurück und unterstellte der Union, immer ungehemmter menschenfeindliche Ressentiments anzusprechen. Trotz des geltenden Unvereinbarkeitsbeschlusses werben Unionspolitiker immer wieder für einen pragmatischeren Umgang mit der Linken.

Jetzt sagt Johannes Volkmann, dass alle Demokraten gut beraten seien, diese Brandstifter links zu lassen. Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt, trennt klar zwischen AfD und CDU und bezeichnet die CDU als demokratische Partei





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