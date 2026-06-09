Union-Talent Dmytro Bogdanov zwischen U19-EM und frühem Saisonstart

Der 19-jährige Stürmer des 1. FC Union Berlin steht vor einer eng getakteten Sommerpause: Während er für die Ukraine bei der U19-EM in Wales antritt, muss er sich bereits früh auf die neue Saison bei Union unter Trainer Mauro Lustrinelli vorbereiten.

Der junge Stürmer Dmytro Bogdanov vom 1. FC Union Berlin befindet sich in einer besonderen Sommersituation. Während die meisten seiner Profi-Kollegen bereits seit Mitte Mai ihre wohlverdiente Pause genießen, ist für den 19-Jährigen der Aktiv-Urlaub angesagt.

Der Mittelstürmer, der eine Körpergröße von 1,88 Metern aufweist, vertritt die Ukraine bei der U19-Europameisterschaft in Wales. Das Turnier findet vom 28. Juni bis zum 11. Juli statt, was für Bogdanov eine längere Phase des Wartens bedeutet, da das offizielle Trainingslager der ukrainischen U19-Auswahl erst Mitte Juni im polnischen Krakau beginnt.

In der Zwischenzeit hält er sich allein in Dresden bei seiner Familie fit, um dann Anfang Juli in die entscheidende Turnierphase zu gehen. Bei der 40. Ausgabe der U19-EM ist die Ukraine in der anspruchsvollen Gruppe B vertreten, wo die Spiele im walisischen Bangor, einer Stadt mit etwa 20.000 Einwohnern, stattfinden. Gegner sind Kroatien am 29.

Juni, Serbien am 2. Juli und Italien am 5. Juli. Unabhängig vom Ausgang des Turniers wird Bogdanov keine längere Erholungsphase haben, da bereits am 1.

Juli das erste Mannschaftstraining bei Union Berlin unter dem neuen Cheftrainer Mauro Lustrinelli auf dem Plan steht. Der zeitliche Overlap zwischen der U19-Endrunde und dem Saisonstart der Profis gestaltet sich also äußerst ungünstig. Bogdanovs Ziel ist klar: Er möchte sich bei Union für die Zukunft empfehlen und sich so früh wie möglich dem neuen Trainerstab präsentieren. Für die A-Junioren von Union ist er inzwischen nicht mehr spielberechtigt, doch er hat bereits Profierfahrung gesammelt.

Sein Debüt feierte er in der vergangenen Saison, als er am 29. Oktober in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld 67 Minuten mitwirkte und das Team zu einem 2:1-Sieg nach Verlängerung führte.

Zudem absolvierte er zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga: am 29. Februar in Mönchengladbach (0:1) und am 16. Mai gegen Augsburg (4:0). Diese Einsätze zeigen, dass sich der Wechsel von Dynamo Dresden zu Union Berlin im August 2025 für ihn gelohnt hat.

Interessant ist dabei die historische Rivalität zwischen beiden Vereinen, deren Fans sich traditionell nicht grün sind. Daher blickt man gespannt auf das freundschaftliche Testspiel, das Union am 1. August bei Dynamo Dresden austragen wird. Nach BILD-Informationen soll diese Begegnung Teil der Ablösemodalitäten zwischen den beiden Klubs gewesen sein.

Bei diesem Spiel werden viele Augen auf Bogdanov gerichtet sein, der dann erstmals seit seinem Wechsel wieder in seiner ehemaligen Heimatstadt auf den Platz zurückkehren wird





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