Union-Trainerin Eta verabschiedet sich nach fünf Spielen

Nach fünf Spielen verlässt Union-Trainerin Marie-Louise Eta (34) die Bundesliga-Mannschaft. Sie wird jedoch nicht nur die Bundesliga-Frauen leiten, sondern auch die Bundesliga-Männer des 1. FC Union zum Erfolg führen. Eta blickt auf ein historisches Moment in Mainz zurück, als sie als erste Bundesliga-Trainerin einen Sieg feierte. Sie betont, dass es ihr Highlight ihrer Karriere bei den Männern war.
Abschiedsparty in der Alten Försterei: Nach fünf Spiel en wird Union -Trainerin Marie-Louise Eta (34) am Samstag (15.30 Uhr) nach dem Spiel gegen dendie Bundesliga verlassen. Zumindest die der Männer.
Denn: Auf Eta wartet die nächste große Aufgabe. Ab nächster Saison soll sie die Bundesliga-Frauen des 1. FC Union zum großen Erfolg führen. Vorher soll's aber noch drei Punkte gegen Augsburg geben.
Mit Ausblick auf das Spiel erklärt Eta: "Wir haben nichts zu verschenken, wir haben jetzt ein sehr gutes Spiel in Mainz gemacht, uns auch belohnt für eine gute Leistung, am Ende des Spiels.
" In Mainz schaffte Eta den historischen Moment: Als erste Bundesliga-Trainerin holte sie einen Sieg. Nach zwei Niederlagen hatte sie vor zwei Wochen mit einem Unentschieden gegen Köln (2:2) den Klassenerhalt gemeistert.ist trotzdem das Highlight ihrer kurzen Karriere bei den Männern. Dazu sagt Eta: "Das war ein sehr schönes Gefühl und mit dem Gefühl wollen wir auch am Samstag nach dem Spiel gemeinsam mit den Fans einen guten Saisonabschluss haben.
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