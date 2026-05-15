Union-Trainerin Eta verabschiedet sich nach fünf Spielen

Nach fünf Spielen verlässt Union-Trainerin Marie-Louise Eta (34) die Bundesliga-Mannschaft. Sie wird jedoch nicht nur die Bundesliga-Frauen leiten, sondern auch die Bundesliga-Männer des 1. FC Union zum Erfolg führen. Eta blickt auf ein historisches Moment in Mainz zurück, als sie als erste Bundesliga-Trainerin einen Sieg feierte. Sie betont, dass es ihr Highlight ihrer Karriere bei den Männern war.

Abschiedsparty in der Alten Försterei: Nach fünf Spiel en wird Union -Trainerin Marie-Louise Eta (34) am Samstag (15.30 Uhr) nach dem Spiel gegen dendie Bundesliga verlassen. Zumindest die der Männer.

Denn: Auf Eta wartet die nächste große Aufgabe. Ab nächster Saison soll sie die Bundesliga-Frauen des 1. FC Union zum großen Erfolg führen. Vorher soll's aber noch drei Punkte gegen Augsburg geben.

Mit Ausblick auf das Spiel erklärt Eta: "Wir haben nichts zu verschenken, wir haben jetzt ein sehr gutes Spiel in Mainz gemacht, uns auch belohnt für eine gute Leistung, am Ende des Spiels.

" In Mainz schaffte Eta den historischen Moment: Als erste Bundesliga-Trainerin holte sie einen Sieg. Nach zwei Niederlagen hatte sie vor zwei Wochen mit einem Unentschieden gegen Köln (2:2) den Klassenerhalt gemeistert.ist trotzdem das Highlight ihrer kurzen Karriere bei den Männern. Dazu sagt Eta: "Das war ein sehr schönes Gefühl und mit dem Gefühl wollen wir auch am Samstag nach dem Spiel gemeinsam mit den Fans einen guten Saisonabschluss haben.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Union Eta Bundesliga Mannschaft Abschiedsparty Spiel Mannschaftsführung Historischer Moment Klassenerhalt Fußball Bundesliga-Frauen Bundesliga-Männer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-Bundesliga: Unions Rothe lobt Trainerin Eta: 'Neue Energie gebracht'Berlin - Die Niederlage beim 1. FC Heidenheim war für Unions Tom Rothe ein Weckruf in dieser Spielzeit der Fußball-Bundesliga. Mit dem damit verbundenen

Read more »

Union Berlin schreibt Bundesliga-Geschichte: Rekord-Zuschauer-Marke geknacktUnion Berlin hat in ihrer ersten Bundesliga-Saison einen neuen Rekord für Heim-Zuschauer erzielt. Am 25. Spieltag strömten 13.978 Fans ins Stadion An der Alten Försterei, um die 0:2-Pleite gegen Hoffenheim zu sehen. Mit diesem Rekord knacken die Eisernen die magische 100.000-Zuschauer-Marke in einer Saison.

Read more »

Fußball-Bundesliga: Union verabschiedet Abwehr-Duo Leite und DoekhiBerlin (bb) - Jetzt ist es offiziell: Der 1. FC Union Berlin wird seine Abwehr-Stammspieler Diogo Leite und Danilho Doekhi im Sommer ablösefrei verlieren.

Read more »

Fußball-Bundesliga: Unions Eta ohne Wehmut: 'Ist ja kein Abschied'Berlin - Vor ihrem letzten Spiel als erster Cheftrainerin in der Bundesliga der Männer verspürt Marie-Louise Eta von Union Berlin nur wenig Wehmut. Es

Read more »