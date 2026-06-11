Union-Transfer-News: Mauro Lustrinelli, Skov, Skarke, Ljubicic, Bedia, Khedira

Union-Trainer Mauro Lustrinelli wird den Kader der Eisernen nach der schwierigen vergangenen Saison umgestalten. Der Däne Skov, der Stürmer Skarke und der Mittelfeldspieler Ljubicic kehren zurück. Auch Bedia und Khedira könnten wechseln.

Der wichtigste Sommer-Transfer von Union heißt Mauro Lustrinelli (50)! Der neue Trainer soll die Eisernen nach der schwierigen vergangenen Saison in die Erfolgsspur führen. Doch bevor es im August losgeht, muss der Kader Lustrinelli-tauglich werden.

Bedeutet: Zum neuen offensiveren Spielstil passen. BILD zeigt, für welche Spieler es jetzt eng wird ... Der Däne ist wieder fit, stand am letzten Spieltag gegen Augsburg im Kader – nach 25 verpassten Pflichtspielen in der Saison. Ob er nochmal fürauflaufen wird?

Unwahrscheinlich! Schon 2024/25 verletzte sich Skov schwer, verpasste die letzten 12 Partien. Dem Mittelfeldspieler fehlt es an Routine, dazu ist die Gefahr einer neuen Verletzung hoch. Nächsten Sommer läuft sein Vertrag aus, wenn die Eisernen noch Geld für ihn wollen, ist er jetzt ein Verkaufskandidat.66 Spiele, ein Tor, drei Vorlagen.

Das ist Skarkes Bilanz im Union-Trikot – in allen Wettbewerben! Überzeugen konnte der Stürmer bei den Eisernen nie. Eine Rückkehr zu seinem Jugendklub Heidenheim stand im Raum, Kontakt gab es nicht. Sein Vertrag läuft 2027 aus.

Der Mittelfeldspieler ist zuverlässig, aber glanzlos. Unter Urs Fischer (60) galt er als Stütze im Mittelfeld, seit Fischer weg ist, hat er es schwerer, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Mögliches Szenario: Der Gang nach Mainz. Fischer soll Interesse daran haben, seinen einstigen Lieblingsspieler zu seinem neuen Verein zu lotsen – wie auch Ex-Unioner Sheraldo Becker (31).

Der Kroate kam in der Hinrunde der letzten Saison nur auf 20 Minuten Einsatzzeit. Dabei erzielte er zwei Tore. Für mehr Spielpraxis wurde er nach Düsseldorf ausgeliehen. Ohne Kaufoption.

Nun kehrt Ljubicic zu den Eisernen zurück. Ob es für mehr Einsatzzeit reicht? Fraglich. Foto: picture alliance/Fußball-News Saarland.

In Bern erzielte Bedia 17 Tore und vier Vorlagen in 36 Super-League-Spielen. Allein drei davon traf er in den vier Spielen gegen den FC Thun – mit dem neuen Union-Trainer Mauro Lustrinelli. Da er in Köpenick als Flop galt, muss Bedia jetzt hoffen, dass ihm seine Leistungen in der Schweiz beim Unioner Neustart helfen. Gladbach soll großes Interesse an Unions Vize-Kapitän haben, konkret ist noch nichts.

Aber: Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Khedira nach seiner WM-Teilnahme mit Tunesien nicht zu Union zurückkehrt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Union Mauro Lustrinelli Skov Skarke Ljubicic Bedia Khedira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Da ist eine rote Linie überschritten“: Union-Fan erhält Bewährungsstrafe wegen FeuerzeugwurfsEin Bundesliga-Spiel sorgte für Aufsehen und juristischen Streit um die Wertung. Nun gab es für einen Fan vom 1. FC Union Berlin ein Nachspiel vor dem Amtsgericht.

Read more »

Union bekommt vereinbarte Wahlrechtsreform womöglich nicht18 Wahlkreissieger von CDU und CSU verpassen wegen der Wahlrechtsreform der Ampel den Einzug in den Bundestag. Diesen Mechanismus zurückzudrehen, erhebt die Union zur Bedingung für eine Koalition mit der SPD. Nun wächst die Sorge, dass die Sozialdemokraten das Vorhaben dennoch unterlaufen.

Read more »

Union-Talent Dmytro Bogdanov zwischen U19-EM und frühem SaisonstartDer 19-jährige Stürmer des 1. FC Union Berlin steht vor einer eng getakteten Sommerpause: Während er für die Ukraine bei der U19-EM in Wales antritt, muss er sich bereits früh auf die neue Saison bei Union unter Trainer Mauro Lustrinelli vorbereiten.

Read more »

Marvin Friedrich kehrt zu Union Berlin zurück - Erster Neuzugang für die neue SaisonUnion Berlin hat mit Marvin Friedrich den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 30-jährige Innenverteidiger kommt ablösefrei von Borussia Mönchengladbach zurück in die Hauptstadt, nachdem er den Klub 2022 verlassen hatte. Friedrich war maßgeblich am Aufstieg der Eisernen 2019 beteiligt und soll unter dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli wieder als Führungsspieler agieren. Geplant ist eine Innenverteidigung zusammen mit dem jungen Zeno van den Bosch, der ebenfalls ablösefrei von Royal Antwerpen kommen soll. Allerdings zeichnete sich Friedrich in der letzten Bundesligasaison durch wenig Spielzeit aus, was Fragen an seine Spielroutine aufwirft.

Read more »