Union und SPD scheitern an Senkung der Stromsteuer für Haushalte

Koalitionäre blockieren Merz' Pläne zur Energiepreisbremse. Die Stromsteuer bleibt für Privathaushalte unverändert bei 2,05 Cent, während Haushaltszwänge andere Reformen verzögern.

Die geplante Reduzierung der Stromsteuer für private Konsumenten ist gescheitert. Die Koalitionsfraktionen haben in Berlin eine entsprechende Anpassung abgelehnt, wodurch Bundeskanzler Merz mit seinem Vorstoß, die Energiekosten für alle Verbraucher nachhaltig zu senken, vorerst keinen Erfolg hat. Diese Entscheidung gaben der Unions-Fraktionsvorsitzende Frei, der SPD-Fraktionschef Miersch und der CSU-Landesgruppenvorsitzende und Hoffmann in einem gemeinsamen Pressestatement nach intensiven Beratungen bekannt. Der Wunsch der Regierungsspitze nach einer finanziischen Entlastung der Privathaushalte bleibt damit zunächst unerfüllt.

Hintergründe des politischen Scheiterns

Ursprünglich war die Absicht in der Koalition verankert, die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken, um die Lasten für Bürger und Unternehmen fair zu verteilen. Die 1999 in Deutschland eingeführte Steuer beträgt aktuell 2,05 Cent je Kilowattstunde, während das europäische Mindestmaß bei lediglich 0,1 Cent je Kilowattstunde liegt. Diese Differenz von 1,95 Cent je Kilowattstunde sollte eigentlich abgebaut werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Inflation zu dämpfen. Allerdings wurde eine umfassende Umsetzung aufgrund akuter Haushaltszwänge bisher aufgeschoben, sodass die Senkung lediglich für das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft bereits realisiert wurde.

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Komplexe Rahmenbedingungen im Haushalt 2027

Neben der Stromsteuer wurden im Rahmen der Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2027 weitere wichtige Steuervorhaben beraten und deren Umsetzung verzögert. So soll die geplante Plastiksteuer zunächst nicht eingeführt werden, ebenso wenig wie eine Erhöhung der Schaumweinsteuer. Auch die Abgabe auf zuckerhaltige Getränke wird nicht wie ursprünglich angedacht Mitte kommenden Jahres, sondern erst ab 2028 erhoben. Diese Verschiebungen zeigen die schwierige Lage der Finanzplanung, da Einnahmemehrwerte anders eingesetzt werden müssen, um das Gleichgewicht im Staatshaushalt zu wahren und strukturelle Defizite zu adressieren.

Sozialpolitische Entscheidungen und Kalte Progression

Es scheiterte ebenfalls an einem vollständigen Ausgleich der sogenannten Kalten Progression im Tarifverlauf der Einkommensteuer. Dieser Effekt führt zu einer Art heimlichen Steuererhöhung bei Lohnsteigerungen, wodurch die reale Kaufkraft der Bürger gleich bleibt oder sogar sinkt, obwohl ihre Bruttoeinkommen steigen. Zudem wurden Entscheidungen bezüglich der sozialen Sicherungssysteme getroffen: Die Regelsätze in der Grundsicherung sollen bis Sommer 2028 nicht weiter steigen. Diese Maßnahme dient der Budgetdisziplin, kritisierten jedoch einige Fraktionen als unzureichend für die Sicherung des Lebensunterhalts einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen in Zeiten hoher Inflation.

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Druck durch anstehende Bereinigungssitzung

Die Koalition steht unter erheblichem Zeitdruck, da heute der Haushaltsausschuss des Bundestags zur sogenannten Bereinigungssitzung zum Etat 2027 zusammenkommen soll. In dieser Sitzung werden letzte Änderungen am Haushaltsgesetz beraten und die Ergebnisse der jüngsten Steuervorhersage in die Regierungsvorlage eingearbeitet. Die Bereinigungssitzung ist ein entscheidender Schritt, um offene Punkte vor der finalen Verabschiedung zu klären. Die Regierenden müssen dabei abwägen zwischen politischen Versprechen an die Wähler und den realen finanziellen Möglichkeiten des Bundes.

Weitere Verfahrensschritte bis zur Verabschiedung

Ende November soll der Bundestag den Bundeshaushalt dann endgültig beschließen. Bis zu diesem Termin bleiben noch entscheidende Wochen, in denen Kompromisse gefunden werden müssen, um die Regierungsfähigkeit zu gewährleisten. Die aktuellen Ablehnungen von Steuersenkungen bei Strom, Plastik und zuckerhaltigen Getränken signalisieren eine restriktive Linie der Koalition. Ob sich dies in den kommenden Monaten ändert, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Steuereinnahmen und den notwendigen Ausgabenprioritäten ab. Die Bürger und Unternehmen bleiben daher weiterhin mit den aktuellen Steuersätzen konfrontiert.