Beim Thema Rentenreform sind sich die Regierungsparteien Union und SPD weiter nicht einig.

Bundeskanzler Merz hat das Ziel ausgegeben, die Rentenreform vor Weihnachten im Kabinett zu verabschieden. Unionsfraktionschef Frei kritisierte im ARD-Fernsehen die Korrekturen am Reformkonzept von Bundesarbeitsminister Schweitzer, SPD.

Frei sprach von enormem Nachbesserungsbedarf. Der Entwurf sei nicht generationengerecht und die Finanzierung der Rentenreform nicht gewährleistet.

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Dagegen wirbt die SPD für eine Lösung auf Basis des vorliegenden Konzepts. SPD-Chef Klingbeil nannte es in der"Rheinischen Post" einen klugen Kompromiss. Bundesarbeitsminister Schweitzer selbst erklärte im ZDF, sein Vorschlag sei eine gute Grundlage für eine Einigung. Viele Punkte von CDU und CSU seien darin aufgenommen.