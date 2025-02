Der CDU-Fraktionsvize Mathias Middelberg warnt gemeinnützige Vereine vor parteipolitischen Aktionen gegen die Union und den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Er kritisiert insbesondere Demonstrationen, die gegen die CDU und Merz gerichtet sind, und argumentiert, dass solche Aktionen den finanziellen Sonderstatus der Vereine gefährden könnten. Middelberg verweist auf Demonstrationen der vergangenen Tage, bei denen die Union für eine gemeinsame Abstimmung mit der AfD in der Migrationsdebatte kritisiert wurde. Auch Organisationen, die sich für Umweltschutz einsetzen und politische Neutralität verweisen, riefen zum Protest gegen die Opposition auf. Als Reaktion kündigte Middelberg an, dass das Programm 'Demokratie leben' des Bundesfamilienministeriums unter Lisa Paus (Grüne) 'sehr scharf hinsichtlich der Begünstigten zu prüfen und gegebenenfalls auch ganz zu streichen' werde.

Die Union hat gemeinnützige Vereine vor parteipolitischen Aktionen gegen CDU , CSU und den Kanzlerkandidaten Friedrich Merz gewarnt. Fraktionsvize Mathias Middelberg erklärte in der 'Neuen Osnabrücker Zeitung' ('NOZ'), wer auf solche Weise 'Stimmung' mache, riskiere seinen finanziellen Sonderstatus. 'Ein solches Agieren ist ganz sicher nicht mehr gemeinnützig und auch nicht förderungswürdig durch Steuermittel der Allgemeinheit', kritisierte der CDU - Politik er.

Middelberg bezieht sich auf Demonstrationen der vergangenen Tage, bei denen die Union für eine gemeinsame Abstimmung mit der AfD in der Migrationsdebatte kritisiert wurde. Teilweise wurden diese durch gemeinnützige Vereine organisiert. Ebenso hatten Organisationen zum Protest gegen die Opposition aufgerufen, die durch die Bundesregierung gefördert werden oder in ihren Satzungen etwa als Umweltschutzvereine auf politische Neutralität verweisen. 'Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus sind völlig okay', erklärte Middelberg in der 'NOZ'. Doch Demonstrationen gegen die CDU und Friedrich Merz seien 'nicht mehr allgemein pro Demokratie, sondern schlicht parteipolitisch', so der Abgeordnete. In der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes gehe es dabei auch um die Beeinflussung zugunsten einzelner Parteien. Als Haushaltsexperte seiner Fraktion kündigte Middelberg an, dass entsprechende Förderprogramme des Bundes 'sehr scharf hinsichtlich der Begünstigten zu prüfen und gegebenenfalls auch ganz zu streichen' seien. Konkret nannte er das Programm 'Demokratie leben' des Bundesfamilienministeriums unter Lisa Paus (Grüne)





