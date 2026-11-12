Unions-Schock: Stromsteuer-Senkung platzt, Merz unter Druck

CDU-Präsident Friedrich Merz verliert an Glaubwürdigkeit: Die angekündigte Stromsteuersenkung fällt aus. Koalitionäre Streitigkeiten und Haushaltsengpässe belasten die Regierungsbandschaft.

Die politische Landschaft in Deutschland verändert sich drastisch, nachdem die von Kanzler Friedrich Merz versprochene Stromsteuersenkung für alle Haushaltsjahre überraschend abgesagt wurde. Diese Entscheidung löst massive Unruhe in der Union aus, während Merz sich gerade in Dublin zu informellen Gesprächen mit Staats- und Regierungschefs befindet. In Berlin hingegen steigt die Wut binnen der Union, da die Entlastung trotz früherer Beschlüsse des CDU -Präsidiums nicht umgesetzt wird.

Kern des Konflikts um die Stromsteuer

Die Stromsteuersenkung, die ursprünglich als zentrales Element der politischen Entlastung geplant war, ist nun wirkungslos geworden. Ursprünglich hatte das CDU-Präsidium den Beschluss gefasst, dass diese Senkung unausweichlich sei. In der Nacht zu Mittwoch wurde jedoch bekannt, dass keine finanziellen Mittel für die Umsetzung zur Verfügung stehen. Das Motto lautet jetzt klar: kein Geld, keine Senkung.

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Dieser Rückzug trifft Friedrich Merz (71, CDU) besonders hart, da er den Bürgern und den eigenen Parteimitgliedern die Entlastung bereits als gesichert dargestellt hatte. Die Kosten betrugen allein im Jahr 2027 fünf Milliarden Euro, was einer vierköpfigen Familie monatlich acht Euro entlasten würde. Nun bleiben diesen Zusagen nur noch leere Worte und weitere Vertröstungen an die Öffentlichkeit.

Glaubwürdigkeit und innenpolitische Spaltung

Es geht dabei nicht nur um die rein monetären Aspekte, sondern vor allem um die Glaubwürdigkeit des Kanzlers. Immer mehr Unionsabgeordnete verzweifeln an den Verhandlungsergebnissen Merz. Parlamentarier stöhnen öffentlich darüber, dass Merz bei den Sozialdemokraten kaum Durchsetzungskraft entfalten könne. Diese Wahrnehmung schadet der gesamten Führung der Bundesregierung massiv.

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Merz war aufgrund eines Geburtstagsessens mit der Familie nicht bei der Krisensitzung der Fraktion am Mittwochabend anwesend. Dennoch erhielt er detaillierte Berichte über die aufgewühlte Stimmung. Noch in derselben Nacht griff er zum Telefonhörer, um mit wichtigen Verbündeten zu sprechen. Er kontaktierte unter anderem Unionsfraktionschef Thorsten Frei (53, CDU), der den Großteil der Kritik abbekommen hatte.

Auch mit Hendrik Wüst (51, CDU) telefonierte Merz. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen betrachtet die Stromsteuersenkung als unverhandelbar und sieht darin einen strategischen Trumpf für den anstehenden Landtagswahlkampf in NRW. Die Gespräche dienten der Schadensbegrenzung und dem Versuch, die Senkung doch noch durchzusetzen, was sich jedoch als extrem schwierig darstellt.

Haushaltskonflikte und neue Forderungen

Die Verhandlungen stecken fest, weil die SPD an einem Gegenfinanzierungsvorschlag von Merz beharrt, während die CSU andere Prioritäten setzt. Aus Kreisen der CSU heißt es, es sei sinnvoller, die Bürger direkt bei der Einkommenssteuer zu entlasten. Diese unterschiedlichen Interessen erschweren jede Kompromissfindung erheblich.

Zusätzlich droht der Haushalt 2027 aufgrund der Einführung der Zuckersteuer um die Ohren zu fliegen. Die neue Steuer auf Cola und andere zuckerhaltige Getränke soll nun erst 2028 erhoben werden. Sie ist jedoch Teil des Haushaltsbegleitgesetzes 2027 und muss daher zusammen mit dem Gesamthaushalt Ende November durch den Bundestag gebracht werden.

Unions-Agrarpolitiker stellen hier eine scharfe Bedingung auf. Sie wollen der Zuckersteuer im Agrarausschuss nur zustimmen, wenn die SPD weitere Entlastungen bei der Einkommenssteuer zusichert. Dazu zählen Themen wie die Bekämpfung der kalten Progression, die den Bund zwei Milliarden Euro kosten würde. Bewegt sich die SPD nicht, wackelt die gesamte Zustimmung zum Haushalt.

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Reaktionen aus Wirtschaft und Parteien

Der Druck auf Friedrich Merz steigt kontinuierlich an. Christoph Ahlhaus (57), Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbands BVMW, warnt vor erheblichen Folgen für das Vertrauen in die Regierung. Er erklärt, die Glaubwürdigkeit des Kanzlers stehe auf dem Spiel, wenn zentrale Wahlversprechen nicht eingelöst werden. Sollte die Koalition die Stromsteuersenkung beerdigen, glaubt kaum noch jemand, dass diese Bundesregierung den Mittelstand ernsthaft entlasten will.

Ahlhaus kritisiert das Wort Finanzierungsvorbehalt als Unwort des Jahres. Es signalisiere, dass man ein Versprechen fast gehalten hätte, wenn die Gelder nicht für andere Ausgaben verwendet worden wären. Dies bezieht sich auf die kürzlich beschlossene drei Milliarden Euro teure Neuauflage des Tankrabatts, die priorisiert wurde.

Auch Astrid Hamker (60), Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, zeigt sich entsetzt über die Entwicklung. Sie argumentiert, dass eine rechtzeitige Befassung mit dem Subventionsabbau Spielraum für die Stromsteuer und den Ausgleich der kalten Progression geschaffen hätte. Der Bundesrechnungshof liste 32 Steuervergünstigungen auf, die den Bund jährlich rund zwölf Milliarden Euro kosten. Stattdessen würden Einsparungen im Sozialbereich zurückgenommen.

FDP-Chef Wolfgang Kubicki ätzt scharf, warum die Bevölkerung einem Kanzler noch glauben sollte, dessen Wort offenbar nichts mehr gelte. Er weist darauf hin, dass Merz seine eigenen Zusagen gegenüber der SPD nicht durchsetze, obwohl er die Macht und die Instrumente dazu hätte. Diese Kritik unterstreicht die tiefgreifende Krise in der Koalition.

CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann (44) versucht, den Kanzler mit einem Gegenangriff zu verteidigen. Sie richtet ihre Kritik an SPD-Finanzminister Lars Klingbeil (48). Hoppermann wirft dem Finanzminister vor, kreativ beim Steuernerfinden zu sein, aber sich wegduckend zu verhalten, wenn es um konkrete Entlastungen geht. Sie erinnert daran, dass Lars Klingbeil die Senkung der Stromsteuer im Koalitionsvertrag versprochen hat. Nun steht im Raum, welche Wertigkeit dieses Wort noch besitzt.