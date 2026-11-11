Unions-Zorn: CDU-Abgeordnete lehnen Haushaltskompromiss mit SPD ab

Kritik an Koalitionsvereinbarung: CDU und CSU lehnen neue Steuern ab. Stromsteuersenkung fällt weg. Merz und Klingbeil stehen unter Druck.

Die Verhandlungen über den Bundeshaushalt für das nächste Jahr haben zu einer massiven Spaltung in der Unionsfraktion geführt. Was als notwendiger Kompromiss mit der SPD beginnen sollte, entwickelte sich zu einer politischen Krise innerhalb der Union. Die neuen Steuerpläne und die ausgehandelten Einigungen gelten in der Partei now als politischer Bumerang, der von den eigenen Reihen geworfen wird. Die innere Unruhe ist so groß, dass selbst die Fraktionsführung unter Druck gerät.

Fraktionssitzung wird zum Zorn-Gipfel

Die Sondersitzung der CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten, auf der Fraktionschef Thorsten Frei über den Stand der Einigung informierte, zog sich bis tief in die Nacht hinein. Die Stimmung in der Versammlung wurde zunehmend aggressiver und eskalierte zu einem Gipfel des Zorns und der Wut. Nach Informationen der Nachrichtenagentur BILD meldeten sich mehr als 30 Abgeordnete zu Wort, wobei sich keine einzige Person mit der getroffenen Vereinbarung identifizieren konnte. Die überwiegende Mehrheit der Wortmeldungen kam aus den Reihen der CDU, was die Tiefe der Enttäuschung in der Christlich-Demokratischen Union verdeutlicht.

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Den Höhepunkt der ablehnenden Haltung bildete eine Brandrede von Paul Ziemiak. Der frühere Generalsekretär der Bundes-CDU und jetzige General der NRW-CDU kritisierte die Einigung scharf. Seiner Ansicht nach führt die politische Kompromissbereitschaft dazu, dass die CDU ihre eigene Glaubwürdigkeit verliert. Sein Fazit fasste die Frustration der Oppositionsfraktion präzise zusammen: Die Union habe durch die aktuellen Verhandlungen politisches Vertrauen verspielt.

Stromsteuer-Ausfall und Glaubwürdigkeitsverlust

Ein zentraler Kritikpunkt war die Absage an die Senkung der Stromsteuer. Paul Ziemiak prangerte an, dass die Union diesen Punkt als Wahlkampfthema genutzt und ihn in den Koalitionsvertrag aufgenommen habe. Nachdem die Partei drei Landtagswahlen verloren hatte, habe das CDU-Präsidium auf einer Klausur konkret die Senkung der Stromsteuer beschlossen. Dennoch komme dieses einzige konkrete Wahlversprechen nicht zustande. Dies werde dazu führen, dass jede Glaubwürdigkeit der Union in der Wähleröffentlichkeit zerstört werde.

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Der CDU-Finanzexperte Olav Gutting zeigte sich nach der Sitzung erschüttert über das Ergebnis der Verhandlungen. Er merkte an, dass sich die SPD in allen für sie wichtigen Punkten durchgesetzt habe, während die Union bei keinem ihrer Kernthemen durchgekommen sei. Weder beim Wohngeld, noch bei der Früherkennung oder beim Bürgergeld seien nennenswerte Einsparungen der Regierungspartei durchgesetzt worden. Stattdessen stimme die Union lauter neuen Steuern zu und erhalte keine einzige relevante Entlastung.

Rechtliche Bedenken gegen Gewinnabführungen

Christian von Stetten, der Chef des mächtigen Parlamentskreises Mittelstand, ging in seinen Kritik noch weiter und warf Finanzminister Christian Klingbeil sogar Rechtsbruch vor. Von Stetten argumentierte, dass Klingbeil Haushaltslöcher stopfen wolle, indem er die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zur Gewinnabführung zwingt. Dieser Schritt solle über 1,5 Milliarden Euro generieren. Allerdings verfüge die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben schlicht über kein entsprechendes Vermögen.

Ein zweiter vorgeschlagener Schritt betrage die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Diese solle 1,5 Milliarden Euro an Gewinn an den Bund abführen. Von Stetten erklärte laut Teilnehmerangaben, dass dies schlicht verboten sei. Er verwies auf den Paragraphen 10 des KfW-Gesetzes. Dort heiße es explizit, dass eine Gewinnausschüttung aus dem Reingewinn der Förderbank grundsätzlich nicht stattfindet. Diese rechtliche Hürde mache den Plan der Bundesregierung unhaltbar.

Wachsende Opposition und drohende Mehrheit

Durch die internen Konflikte wächst die Gruppe der Abgeordneten, die ihrer Zustimmung zu den neuen Steuern und Steuererhöhungen verweigern. Besonders die Zuckersteuer, die zwar erst 2028 eingeführt werden soll, aber nun im Eilverfahren durchgedrungen werden soll, stößt auf heftigen Widerstand. Allein mehr als 12 Abgeordnete haben ihre Zustimmung zu dieser Steuer verweigert. Dies ist bemerkenswert, da die Mehrheit von Schwarz-Rot im Bundestag gerade so groß ist wie diese Zahl.

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Auf einer anderen Liste haben mehr als 20 Abgeordnete von CDU und CSU gegen die Einführung neuer Steuern unterschrieben. Unter den Kritikern finden sich prominente Namen wie Fraktionsvize Günther Krings, Wirtschaftspolitiker Tillmann Kuban, die Haushälter Yannick Bzry und Mechthilde Wittmann sowie der Bauexperte Axel Knoerig. Die Kritik an der Unionsspitze ist somit flächendeckend und betrifft alle wichtigen politischen Fächer der Opposition.