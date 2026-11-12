CDU-Finanzpolitiker Mathias Middelberg beschreibt heftige Debatten in der Unionsfraktion. Offene Fragen zur Stromsteuer, kalten Progression und Haushaltskonsolidierung stehen vor der Abstimmung am 24. November 2024.

Die politische Debatte um den deutschen Bundes haushalt 2027 hat sich innerhalb der Unionsfraktion zugespitzt. Nach Einschätzung von CDU-Finanzpolitiker Mathias Middelberg verlief die Sondersitzung am Mittwochabend äußerst kontrovers. Middelberg bestätigte gegenüber Deutschlandfunk, dass die Auseinandersetzungen intensiv waren und jeder Fraktionskollege seine Position deutlich machte.

Heftige Konflikte in der Unionsfraktion

Mathias Middelberg betonte, dass solche heftigen Debatten in einer demokratischen Partei sogar förderlich sein können. Bei den Gesprächen standen insbesondere zwei finanzielle Schwerpunkte zur Diskussion. Zum einen geht es um die geplante Senkung der Stromsteuer, die noch nicht final entschieden ist. Zum anderen betrifft die Debatte die Einkommensteuer und die Bekämpfung der kalten Progression. Beide Themenpunkte erfordern komplexe Finanzierungsmodelle, die aktuell noch nicht vollständig geklärt sind.

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Kanzler Merz plant umfassende Steuerkürzungen

Kanzler Friedrich Merz von der CDU strebt eine umfassende Reduktion der Stromsteuer an. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, sowohl Privathaushalte als auch alle Unternehmen finanziell zu entlasten. Die Umsetzung dieses Plans stößt jedoch auf erhebliche finanzielle Hürden. Bisher ist nicht gesichert, wie diese Senkung gegenfinanziert werden soll. Middelberg bezeichnete die Aufgabe der Organisation einer solchen Gegenfinanzierung als ausgesprochen ambitioniert.

Der CDU-Experte warnte davor, die Schwierigkeit der Lage zu unterschätzen. Er äußerte die ehrliche Einschätzung, dass es sehr schwierig werden wird, die notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen. Die Spannung zwischen den politischen Zielen und den verfügbaren Budgets ist derzeit noch nicht durchbrochen. Ein entscheidender Koalitionsausschuss ist für den kommenden Dienstag angesetzt, um hier Klarheit zu schaffen.

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Haushaltsausschuss und Abstimmung im November

Die Union und die SPD haben vor der bevorstehenden Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses wichtige Kompromisse erzielt. Dennoch bleiben zahlreiche Punkte offen, die vor der endgültigen Abstimmung im Bundestag geregelt werden müssen. Die eigentliche Abstimmung über den Haushalt findet in der Sitzungswoche vom 24. bis zum 27. November statt. Bis zu diesem Datum bleiben noch Möglichkeiten zur Organisation der Gegenfinanzierung bestehen.

Einige bereits geplante Kürzungen wurden bereits zurückgenommen. So sollen die Einsparungen beim Wohngeld in Höhe von über 300 Millionen Euro nicht mehr realisiert werden. Auch die geplanten Kürzungen beim Kindersofortzuschlag wurden wieder verworfen. Diese Entscheidungen zeigen, dass der Spielraum für weitere Einsparungen in anderen Bereichen geringer wird.

Wachstumsprognosen und Kritik an der Wehrkraft

Angesichts des erwarteten geringen Wirtschaftswachstums in den kommenden Jahren sieht Middelberg keine Alternative zu stärkeren Ausgabenkürzungen. Er nannte Förderprogramme und Finanzhilfen des Bundes sowie Sozialausgaben als relevante Ansatzpunkte. Ein anderer Weg wird aus seiner Sicht nicht existieren. Diese Einschätzung teilt auch Kay Gottschalk, der Finanzpolitiker der AfD.

Kay Gottschalk kritisierte im ZDF-Morgenmagazin die aktuelle Situation bei Bürgergeld, EU-Ausgaben und der Bundeswehr. Er warnte davor, dass die enorme Nachfrage Deutschlands im Bereich Verteidigung zu steigenden Preisen führen kann. Dies könne die Bundeswehr erpressbar machen. Obwohl verteidigungsfähig sein muss, sieht Gottschalk negative Folgen durch überhöhte Ausgaben. Die Debatte um die richtige Balance zwischen Sicherheit und finanzieller Stabilität dauert an.