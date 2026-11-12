Unionsfraktion bricht bei Haushaltsverhandlungen mit SPD offen aus

Die CDU/CSU-Abgeordneten kritisieren scharf die Haushaltsvereinbarung mit der SPD. Einigkeit besteht vor allem in der Ablehnung der Zuckersteuer und der Kritik an der eigenen Fraktionsführung.

Die CDU und CSU haben am Mittwochabend ihre Haushaltsverhandlungen mit der SPD besprochen, wobei die Sitzung deutlich länger dauerte und emotionaler verlief als von der Fraktionsführung geplant. Ursprünglich sollte die Versammlung lediglich der Information der Abgeordneten über den erreichten Kompromiss dienen. Stattdessen entwickelte sich das Treffen zu einer offenen Abrechnung, bei der die Diskrepanz zwischen der Parteiführung und den Abgeordneten deutlich zutage trat.

Offene Kritik an der Fraktionsführung

Die SPD konnte bei den Verhandlungen mehrere Sozialkürzungen, etwa beim Wohngeld und dem Kindersofortzuschlag, zurücknehmen. Im Gegenzug erhielt die Union weder die von ihr erwarteten Zugeständnisse noch konnte die Fraktionsführung auf diesen Feldern Erfolge vorweisen. Mathias Middelberg, der finanzpolitische Sprecher der CDU, bestätigte gegenüber dem Deutschlandfunk, dass es bei der Sitzung ordentlich geknallt habe. Ein Teilnehmer erläuterte dem Tagesspiegel, dass die Fraktionsführung und die Abgeordneten ein völlig unterschiedliches Verständnis davon hatten, was als Erfolg zu werten ist.

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Die Mehrheit der Abgeordneten war der Auffassung, dass im verhandelten Paket nicht ein einziger echter Erfolg für die Union enthalten war. Paul Ziemiak, der Generalsekretär der NRW-CDU, äußerte die Sorge, die Union verliere dadurch an Glaubwürdigkeit, bevor er sich bald mit der Organisation eines Wahlkampfs konfrontiert sieht. Christian von Stetten, der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, warf Fraktionschef Thorsten Frei sogar offen Rechtsbruch vor, wie zuvor bereits von der Zeitung Bild berichtet worden war.

Zuckersteuer als größter Streitpunkt

Der größte Konflikt in der Debatte drehte sich um die Einführung einer Zuckersteuer auf Süßgetränke, die ab 2028 definitiv gelten soll. Innerhalb der Unionsfraktion gehen die Meinungen dazu stark auseinander. Während die gesundheitspolitischen Sprecher die Steuer befürworten, lehnen die Agrarpolitiker sie strikt ab. Direkt nach der Ansprache der Führung war die Rednerliste umgehend mit Agrarpolitikern besetzt, die ihre Empörung äußern wollten.

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Überwiegend entfielen die Redebeiträge auf dieses eine Thema. Hinter vorgehaltener Hand beklagten Abgeordnete, dass zu lange über die Zuckersteuer gestritten wurde, obwohl die Sitzung der Information über den Verhandlungsstand dienen sollte. Die Diskussion habe sich verselbstständigt und sei schlecht vorbereitet gewesen. Viele Wortbeiträge bezogen sich darauf, welche Errungenschaften man in den eigenen Wahlkreis mitnehmen könne, anstatt das große Thema Haushalt und die Verhandlungen insgesamt zu beleuchten.

Finanzielle Lücken und künftige Herausforderungen

Neben der Zuckersteuer war auch der Ausgleich der kalten Progression ein zentrales Thema. Dieser stellt das Herzensanliegen vieler Abgeordneter dar. Es wurde argumentiert, dass sich der Ausgleich leicht finanzieren ließe, wenn die CSU bereit wäre, Abstriche bei der Mütterrente hinzunehmen. Dies war ebenfalls Inhalt der Sitzung. Kritiker merkten an, dass Debatten zur Stromsteuer, zur kalten Progression und zur Zuckersteuer absehbar gewesen wären.

Der Unmut richtet sich nicht nur gegen die SPD und die eigene Führung, sondern auch gegen die Abgeordneten selbst. Es wird bemängelt, dass die Fraktion bei der Zuckersteuer nicht mit einer Stimme spricht. Die Mehrheit der Abgeordneten glaubt dennoch kaum, dass der Haushalt am Widerstand der Unionsfraktion scheitern wird. Die Mehrheit werde stehen, trotz der heftigen Kritik. Die Koalition könne nicht an der Zuckersteuer zerbrechen lassen.

Prognose und nächste Schritte

Kritisch könnte es jedoch im kommenden Jahr werden, wenn die Finanzierungslücke noch größer ist. Wenn man sich nicht ans Grundsätzliche traut, etwa Subventionen mutig zu streichen, werde man weiter mit einem versteinerten Haushalt arbeiten müssen, in dem praktisch keine Spielräume mehr geben. Ein Abgeordneter warnte davor, dass dies dazu führe, bis aufs Blut über Posten zu streiten, die eigentlich Peanuts sind.

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Der volle Ausgleich der kalten Progression würde den Bund 2027 zusätzlich etwa 1,8 Milliarden Euro kosten, während die Zuckersteuer weniger als eine Milliarde Euro einbringen würde. Gemessen an einem Gesamthaushaltsvolumen von 555 Milliarden Euro plus Sondertöpfen sind das erhebliche Summen. Die Fraktion tritt regulär das nächste Mal in der Haushaltswoche am 23. November zusammen. Zuvor tagt am kommenden Dienstag der Koalitionsausschuss aus den Parteivorsitzenden, wo möglicherweise eine Lösung für die offenen Fragen gefunden wird, was jedoch ohne überzeugende Gegenfinanzierung schwer werden dürfte.