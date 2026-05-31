Unionspolitiker fordern Adidas auf, Kindertrikots günstiger anzubieten

Vor der Fußball-Weltmeisterschaft fordern Unionspolitiker den Sportartikelhersteller Adidas auf, Kindertrikots günstiger anzubieten. Stephan Mayer und Jens Lehmann äußern sich zur Preispolitik von Adidas.

Zwei Wochen vor der Fußball-Weltmeisterschaft fordern Unionspolitiker den Sportartikelhersteller Adidas auf, Kindertrikots günstiger anzubieten. Stephan Mayer (52), sportpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sagte der 'Rheinischen Post', 75 Euro für ein Kindertrikot seien für viele Familien 'eine enorme finanzielle Herausforderung'.

'Gerade hier würde ich mir wünschen, dass Adidas eine Möglichkeit findet, zumindest diese Trikots deutlich günstiger anzubieten. ' Während ein Kindertrikot mindestens 75 Euro bei dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach bei Nürnberg kostet, verteidigte Adidas seine Preisgestaltung. 'Der Preis der Trikots spiegelt den hohen Entwicklungsaufwand, die umfassenden Testverfahren und die verarbeiteten hochwertigen Materialien wider', teilte das Unternehmen mit. 'Wir wissen, dass ein solches Trikot eine bedeutsame Anschaffung darstellt, und bieten daher eine Auswahl an Fan-Versionen zu verschiedenen Preispunkten an.

' Alle Adidas-Sportprodukte würden nach höchsten Standards entwickelt, um ein hohes Maß an Komfort, Langlebigkeit und Funktionalität zu gewährleisten. Der Vize-Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Jens Lehmann (58), verwies auf die hohe Nachfrage bei den Trikots.

'Solange sich daran nichts ändert, wird es vermutlich auch kein Umdenken bei den Herstellern geben', sagte der CDU-Politiker der Zeitung. Am Ende müssten 'DFB und Hersteller selbst darauf achten, ihre Fans nicht durch eine überzogene Preispolitik zu entfremden', sagte Lehmann. Die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni.

Die WM-Trikots sind die vorerst letzten von Adidas für die Nationalmannschaft. Denn der Ausrüstervertrag zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Hersteller endet nach mehr als 70 Jahren. Ab 2027 übernimmt der US-Sportartikelhersteller Nike die Ausrüstung der deutschen Elf





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